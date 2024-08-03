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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Бахрушинский театральный музей передал экспонаты на выставку «Мем. Маяковский медиа», посвященную 105-летию «Окон РОСТа»

editor
By editor
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Деталь макета. Киселев В.П. Фигура Рабочий

Деталь макета. Киселев В.П. Фигура «Рабочий»

Выставка, посвященная яркому явлению авангардного искусства и творчества Владимира Маяковского — «Окнам РОСТа», — открывается в Центре «Зотов». Бахрушинский театральный музей предоставил для экспозиции детали макета, созданного известным художником-конструктивистом Виктором Киселевым (1895—1984) для знаменитой пьесы «Мистерия-буфф».

Маяковский считал театр «ареной, отражающей жизнь», и сочинил «Мистерию-буфф» именно как продукт своего времени, как агитку, как пример политической сатиры со всеми положенными признаками: революционной патетикой, экспрессией массовых беспорядков, фарсом площадного балагана.

«Бахрушинский музей передал для экспонирования часть общей установки – карикатурные деревянные фигурки рабочего, генерала, кулака и фабриканта по рисункам Виктора Киселева. Макет был четко поделен на рай и ад. Эти куколки выстраивались в очень характерную мизансцену: часть из них находилась «в раю», часть – «в аду». Это уникальный макет: в нем воспроизведена первая постановка окончательной авторской редакции пьесы в 1921 в Москве, в Театре РСФСР 1-м (ныне ГосТИМ), которую осуществили Всеволод Мейерхольд и Валерий Бебутов. «Мистерию-буфф» ставили очень редко», – рассказала старший научный сотрудник отдела декорационно-изобразительных материалов Бахрушинского театрального музея Юлия Данилина.

После окончания Строгановского училища Виктор Петрович Киселев в 1913—1917 гг. учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1919 г. ненадолго уехал в Рязань, где в художественной мастерской пытался реализовать на практике идеи «производственного искусства». Он буквально ошеломил провинциальную художественную интеллигенцию конструктивистской риторикой: «Искусство — живопись и скульптура — должно быть утилитарно и органически связано с архитектурой… Живописцы и скульпторы в своем воспитании в искусстве должны быть поставлены ближе к технике…Век картин прошел, и на искусство нужно смотреть с той точки зрения, что оно было и прогрессирует, пока не дойдет до конца и не будет иметь исключительно утилитарного применения».

Виктор Киселев вписал свое имя и в историю театра. В 1920-е гг. в Театре Мейерхольда им были оформлены спектакли «Мистерия-буфф» (1921 г.) и «Ревизор» (1926 г.). В 1926—1927 гг. он заведовал монтировочной частью ГосТИМа. Киселев был членом худсовета МХАТа Второго (1927—1928 гг.). Оформил спектакли: «Последняя жертва» А.Н. Островского в Театре им. М.Н. Ермоловой (1932 г.), «Васса Железнова» М. Горького в ЦТКА (1936 г.) и др. В 1928—1929 гг. состоял членом Общества московских художников, был председателем Московской ассоциации художников-декораторов (1929—1932 гг.). Позднее работал в Мастерской монументальной живописи Академии архитектуры СССР. В фондах Бахрушинского театрального музея хранится более 70 работ художника – эскизы костюмов и декораций, макеты для постановок Театра Мейерхольда.

Произведения Виктора Киселева являются частью масштабного фонда ГосТиМ (Театра им. Мейерхольда) Бахрушинского музея. БТМ хранит десятки тысяч экспонатов ГосТиМа: около 2 000 декорационных материалов, более 5 000 негативов, более 7 000 фотографий, свыше 3 000 рукописей, нот и печатных вырезок, более 1 000 книг и журналов из библиотеки ГосТИМа, не менее 2 000 афиш и программ, архитектурные чертежи, гравюры и литографии, макеты и куклы, предметы мемориально-вещевого фонда. В собрании представлены «Зори» (1920 г.), «Мистерия-Буфф» (1921 г.), «Великодушный рогоносец» (1922 г.), «Лес» (1924 г.), «Ревизор» (1926 г.), «Горе уму» (1928 г.), «Клоп» (1929 г.), «Баня» (1930 г.), «Дамы с камелиями» (1934 г.), «Пиковая дама» (1935 г.) и многие другие спектакли Государственного театра им. Вс.Э. Мейерхольда.

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