«На рубеже времён»: В ЦДРА открылась художественная выставка Алексея Евстигнеева

В Центральном Доме Российской Армии состоялось открытие художественной выставки «На рубеже времён», на которой представлены 56 полотен заслуженного художника России Алексея Евстигнеева.

Выставка охватывает обширную панораму отечественной истории от Невской битвы до современного периода специальной военной операции.

В своих работах Алексей Витальевич мастерски передает образ русского воина. В облике современных солдат и офицеров, изображенных художником, отчётливо прослеживается продолжение благородных черт, стойкости, мужества, которыми отличались воины прошлых веков.

На выставке можно увидеть не только батальную живопись художника, но и пейзажи, передающие красоту природы и российских городов.

Открывая выставку, начальник ЦДРА Василий Мазуренко поздравил художника с этим событием и отметил значительный вклад художников-грековцев в развитие военной культуры. Он также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества ЦДРА и Студии имени М. Б. Грекова.

Слова поздравления и восхищения талантом художника также прозвучали и от директора Студии имени М. Б. Грекова Татьяны Самарской. На открытие выставки пришли поздравить Алексея Витальевича его друзья и коллеги по цеху.