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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«На рубеже времён»: В ЦДРА открылась художественная выставка Алексея Евстигнеева

editor
By editor
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алексей евстигнеев

В Центральном Доме Российской Армии состоялось открытие художественной выставки «На рубеже времён», на которой представлены 56 полотен заслуженного художника России Алексея Евстигнеева.

Выставка охватывает обширную панораму отечественной истории от Невской битвы до современного периода специальной военной операции.

В своих работах Алексей Витальевич мастерски передает образ русского воина. В облике современных солдат и офицеров, изображенных художником, отчётливо прослеживается продолжение благородных черт, стойкости, мужества, которыми отличались воины прошлых веков.

На выставке можно увидеть не только батальную живопись художника, но и пейзажи, передающие красоту природы и российских городов.

Открывая выставку, начальник ЦДРА Василий Мазуренко поздравил художника с этим событием и отметил значительный вклад художников-грековцев в развитие военной культуры. Он также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества ЦДРА и Студии имени М. Б. Грекова.

Слова поздравления и восхищения талантом художника также прозвучали и от директора Студии имени М. Б. Грекова Татьяны Самарской. На открытие выставки пришли поздравить Алексея Витальевича его друзья и коллеги по цеху.

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