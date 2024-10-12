«Ты остаешься главой семьи в 15 лет»: Вячеслав Макаров рассказал Анфисе Чеховой о сложном периоде жизни

В новом выпуске кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», гостем стал телеведущий Вячеслав Макаров. О своём детстве и раннем взрослении он рассказал за приготовлением любимого блюда из детства.

Самым любимым блюдом Вячеслава Макарова до сих пор остаются сырники, которые ему готовила мама. Именно их он и приготовил вместе с Анфисой Чеховой. Вячеслав рассказал о своем детстве, которое прошло в Астрахани и оставило самые тёплые воспоминания, несмотря на непростые времена. Телеведущий признался, что родители всячески ограждали его от всего негатива, окружая любовью и заботой.

Также Вячеслав Макаров поделится воспоминаниями о непростом периоде жизни. Из-за смерти отца, Вячеславу пришлось повзрослеть уже в 15 лет.

«Это была большая травма для меня, потому что по сути ты остаешься главой семьи в 15 лет, у тебя две женщины — сестра и мама. На помощь посторонних людей рассчитывать не приходится, и ты понимаешь, что тебе нужно двигаться, суетиться и зарабатывать», — вспомнит Вячеслав.