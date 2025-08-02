К юбилею Евгения Малыгина: 30 лет служения культуре!

2 августа 2025 года отмечает 50-летний юбилей директор «Санктъ-Петербургъ Опера» Евгений Сергеевич Малыгин. Более 30 лет его профессиональная жизнь неразрывно связана с театром, где он прошел путь от старшего администратора до бессменного руководителя, определяющего стратегию одного из ведущих музыкальных коллективов России.

С 2013 года, возглавляя театр, Е.С. Малыгин реализовал масштабные проекты, укрепившие позиции учреждения. Управленческий талант Е.С. Малыгина позволил собрать высокопрофессиональный сплоченный коллектив, который под его руководством обеспечивает реализацию крупных проектов по сохранению объектов культурного наследия — переданных театру сценических площадок: особняк фон Дервиза С.П. — Галерная ул., д. 33–35; Дом культуры работников связи — Большая Морская ул., д. 58

В репертуарной политике Е.С. Малыгин вместе с основателем и художественным руководителем «Санктъ-Петербургъ Опера», народным артистом России Юрием Александровым делает акцент на уникальные постановки: «Иван Грозный» Ж. Бизе (мировая премьера), «Вампир» Г. Маршнера, «Эсмеральда» А. Даргомыжского и другие. Для расширения аудитории введены детские спектакли, камерные концерты в Красной гостиной и экскурсии по историческим гостиным особняка фон Дервиза С.П. Театр лидирует в технологическом совершенствовании постановок, внедрении инструментов цифровизации: онлайн-трансляции, виртуальные экскурсии и вертикальные ролики (проект «Опера в особняке» — лауреат премии «Культура онлайн — 2023») повысили доступность искусства. Международная деятельность театра под руководством Е.С. Малыгина охватила 18 стран. Особое значение имели гастроли 2024 года в Венгрию и Сербию, ставшие первым выходом государственного российского театра на сцену ЕС после введения санкций. Театр активно сотрудничает с Русскими домами за рубежом и участвовал в открытии культурной программы России на «Экспо-2020» в Дубае.

Е.С. Малыгин отмечен государственными и ведомственными наградами: Почетный знак Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество» (2025), Благодарность Министра культуры России (2024), Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга (2020).