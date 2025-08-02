VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойСанкт-ПетербургК юбилею Евгения Малыгина: 30 лет служения культуре!

К юбилею Евгения Малыгина: 30 лет служения культуре!

editor
By editor
80
малыгин евгений - театр санкт-петербург опера
Фото © пресс-служба театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

2 августа 2025 года отмечает 50-летний юбилей директор «Санктъ-Петербургъ Опера» Евгений Сергеевич Малыгин. Более 30 лет его профессиональная жизнь неразрывно связана с театром, где он прошел путь от старшего администратора до бессменного руководителя, определяющего стратегию одного из ведущих музыкальных коллективов России.

С 2013 года, возглавляя театр, Е.С. Малыгин реализовал масштабные проекты, укрепившие позиции учреждения. Управленческий талант Е.С. Малыгина позволил собрать высокопрофессиональный сплоченный коллектив, который под его руководством обеспечивает реализацию крупных проектов по сохранению объектов культурного наследия — переданных театру сценических площадок: особняк фон Дервиза С.П. — Галерная ул., д. 33–35; Дом культуры работников связи — Большая Морская ул., д. 58

В репертуарной политике Е.С. Малыгин вместе с основателем и художественным руководителем «Санктъ-Петербургъ Опера», народным артистом России Юрием Александровым делает акцент на уникальные постановки: «Иван Грозный» Ж. Бизе (мировая премьера), «Вампир» Г. Маршнера, «Эсмеральда» А. Даргомыжского и другие. Для расширения аудитории введены детские спектакли, камерные концерты в Красной гостиной и экскурсии по историческим гостиным особняка фон Дервиза С.П. Театр лидирует в технологическом совершенствовании постановок, внедрении инструментов цифровизации: онлайн-трансляции, виртуальные экскурсии и вертикальные ролики (проект «Опера в особняке» — лауреат премии «Культура онлайн — 2023») повысили доступность искусства. Международная деятельность театра под руководством Е.С. Малыгина охватила 18 стран. Особое значение имели гастроли 2024 года в Венгрию и Сербию, ставшие первым выходом государственного российского театра на сцену ЕС после введения санкций. Театр активно сотрудничает с Русскими домами за рубежом и участвовал в открытии культурной программы России на «Экспо-2020» в Дубае.

Е.С. Малыгин отмечен государственными и ведомственными наградами: Почетный знак Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество» (2025), Благодарность Министра культуры России (2024), Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга (2020).

Предыдущая статья
На ВДНХ назвали победителей архитектурного конкурса «Золотой колос»

Новое в рубрике

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Материалы по смежным тематикам, коммерческого характера, от брендов и др. публикуются на платной основе. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru