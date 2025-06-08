На ВДНХ развивают pet-friendly-инфраструктуру

В «Доме Российской Кухни» на ВДНХ представители Главной Выставки страны и эксперты обсудили развитие pet-friendly-инфраструктуры на территории Выставки: где можно выгуливать собак, какие заведения открыты для гостей с питомцами и какие правила помогают всем чувствовать себя удобно. Также был презентован первый гид по ВДНХ и парку «Останкино» для гостей с домашними животными.

Обратившийся с приветственным словом к собравшимся заместитель директора Департамента стратегического развития и гостеприимства ВДНХ Игнат Жолобов отметил, что создание комфортной среды для владельцев домашних животных, в первую очередь собак и кошек, является одной из приоритетных задач. «В рамках стратегии развития до 2030 года ВДНХ уделит особое внимание гостеприимству, качеству среды и здоровому образу жизни. И в этом контексте мы планируем развивать в том числе направление pet-friendly ― быть максимально открытыми для всех любителей домашних животных на нашей территории. Тем более что Выставку ежедневно посещают несколько тысяч человек, многие из которых хотят приходить сюда вместе со своими питомцами. И нам важно создать для них комфортные условия», ― отметил Игнат Жолобов.

Он также подчеркнул, что на территории Выставки появляется все больше пространств, куда можно попасть с животными. При этом, естественно, необходимо соблюдать правила посещения, которые также сейчас внедряются и апробируются. При этом руководство ВДНХ готово к диалогу с владельцами домашних животных, которые могут вносить свои предложения.

Был представлен и список ресторанов и гастрономических пространств, в которые уже сейчас можно прийти с питомцем. На сегодняшний день таких заведений 16 ― это фудхоллы «Рестомаркет» и «Дом Российской Кухни»; ресторан Shevol; кафе «Свадьба соек», «Галерея», «АндерСон на даче»; ресторан «Московское небо», «Оттепель», «Риччи и Каприччи», «Арарат», «Домик в саду»; дегустационный центр «Главвино»; кафе Leo Coffee и «Русский чай», кофейня Sota; ресторан «Рыбацкая деревня».

«Мы уверены, что наши объекты, расположенные на ВДНХ, станут значимыми локациями pet-friendly-культуры. Поскольку мы не просто разрешаем вход в наши фудхоллы вместе с домашними животными, как делают многие рестораны и кофейни, но и предоставляем пет-сервис: бесплатные лежанки и миски с водой на время пребывания в фудхоллах, а также предлагаем отдельное меню для собак и кошек. Более того ― нужно прививать культуру дружелюбного отношения к домашним животным не только на гастроуровне, но и на уровне парков, городских зон и других общественных пространств», ― сказал бренд-менеджер концепций «Дома Российской Кухни» и «RESTO» Кирилл Говорун.

Заслуженный деятель Российской кинологической федерации, руководитель Учебно-спортивного кинологического центра «Останкино» Евгений Акинин отметил важность внедрения культуры дружелюбного отношения к домашним животным. Но в то же время необходимо осознанное воспитание животных своими владельцами. Только в совокупности эти два направления дадут необходимый результат. «Правильное выстраивание взаимоотношений между хозяином и его питомцем позволяет создать ту среду, в которой будет комфортно всем: и животному, и его владельцу, и окружающим», ― подчеркнул он.

Эксперты компании «Валта Пет Продактс» — одного из лидеров российской зооиндустрии отметили, что создание благоприятной среды для домашних животных и их владельцев ― это важное направление, которое в последнее время активно развивается в столице, и в частности на территории ВДНХ. «Создание точек притяжения для гостей с животными несет огромные плюсы не только для самих владельцев собак и кошек, но и для заведений, которые воплощают в жизнь pet-friendly концепции. В первую очередь ― экономические плюсы, ведь, как уже было сказано, число гостей, которые захотят прийти в них со своими питомцами, огромное. И это будет, несомненно, способствовать развитию бизнеса pet-friendly заведений», ― сказала директор по маркетингу «Валта Пет Продактс» Елена Крупина.

Руководитель креативных проектов компании «Валта Пет Продактс» Евгения Дементьева добавила, что создание pet-friendly-инфраструктуры – это активно развивающееся направление, основной задачей которого является не просто создание комфортных условий для горожан с животными, а грамотная и гармоничная интеграция питомцев в повседневную жизнь города.

Руководитель медиа-сообщества для владельцев питомцев «Хвост Ньюс» Алина Наумова отметила, что важной составляющей создания благоприятной для домашних питомцев инфраструктуры является формирование правильного и ответственного отношения к животным с детства, что является одной из главных задач проекта.

В рамках мероприятия был презентован первый pet-friendly-гид по территории ВДНХ и парку «Останкино». В нем представлены места и заведения, куда гости Выставки могут прийти со своими животными. А также свод правил и культуру поведения для посетителей с питомцами.

«Важно помнить, что на Выставке есть свои правила для гостей с животными, и их необходимо соблюдать. В частности, за питомцами необходимо убирать, собак по территории нужно водить на поводке. Для прогулок с животными лучше выбирать парк «Останкино», т.к. здесь созданы необходимые условия: можно тренироваться и учиться в кинологическом центре. Выгуливать животных может только ответственный владелец старше 14 лет. Один гость может выгуливать не больше двух питомцев. Что касается культуры поведения при нахождении с животными на ВДНХ, необходимо учитывать следующие моменты: собака ростом до 30 см в холке должна быть на поводке или в специальной сумке-переноске, но может находиться без намордника; собака ростом до 40 см в холке должна быть на поводке, но также может находиться без намордника; собака ростом более 40 см в холке должна быть на поводке и в наморднике», ― напомнила начальник отдела развития паркового направления и урбанистики Департамента стратегического развития и гостеприимства ВДНХ Мария Бостанова.