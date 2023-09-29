На протяжении трех недель в павильоне «Рабочий и колхозница» была открыта собственная резиденция Рязанской области. Это стало возможно в рамках проекта «Регионы: открытие», который позволяет каждому субъекту Российской Федерации на месяц открыть свою резиденцию на Главной выставке страны.

В экспозиции «Дни Рязанской области в Москве» в павильоне «Рабочий и колхозница» были представлены предметы народно-художественных промыслов, выставка рязанских народных костюмов, а также выставки шоколада, рязанского леденца и продукции ведущих предприятий Рязанской области.

Так, посетители смогли узнать, как одевались рязанские модницы 100–150 лет назад — экспонаты народных костюмов предоставил коллекционер и уроженец села Выша Рязанской области Сергей Глебушкин. Старинные женские наряды, в которых преобладает красный цвет, были

собраны в разных населенных пунктах региона во время специальных этнографических экспедиций.

Кроме того, в рамках проекта для посетителей Музей-заповедник поэта С.А. Есенина представил воссозданную экспозицию родительского дома поэта с подлинным интерьером. Для знакомства с историей дома и его значимостью для региона здесь на протяжении всей работы выставки проходили тематические экскурсии «Я любил этот дом деревянный».

Также по экспозиции Рязанской области проходили интерактивные квесты, где участникам необходимо было ответить на вопросы о регионе — более 400 посетителей получили в качестве подарка пригласительные билеты в Музей-заповедник поэта С.А. Есенина.

В рамках культурно-образовательной программы для гостей проходили мастер-классы «Рязань мастеровая» по вышивке и кружевоплетению, лозоплетению, изготовлению традиционной куклы и плетению поясов, провели серию лекций «Рязань и рязанцы в датах и событиях» от комитета по делам молодежи Рязанской области.

Свои концертные программы представили Народный любительский художественный коллектив Рязанской области и ансамбль песни и танца «Истоки», состоялся показ фильмов «Рассвет белого генерала», «Лиза едет в Москву» и «Полярный меридиан», после которых гости смогли пообщаться с создателями кинолент Михаилом Малаховым, Михаилом Малаховым-младшим и Александром Бреевым.

В рамках деловой программы в павильоне прошли встречи с представителями бизнес-сообщества и презентации инвестиционного потенциала области. Особое внимание уделили презентации исторической недвижимости для привлечения потенциальных инвестиций и шоуруму товаров и услуг крупных рязанских предприятий.

Visited 2 times, 2 visit(s) today