Начались съемки третьего сезона комедии «Инспектор Гаврилов»

В Москве стартовали съемки нового сезона комедийного сериала онлайн-кинотеатра START и телеканала СТС «Инспектор Гаврилов», который уже почти два года лидирует в зрительских рейтингах и входит в топ-250 лучших сериалов всех времен по версии пользователей Кинопоиска. К своим ролям вернулись Виктор Добронравов, Алексей Демидов, Екатерина Стулова, Денис Власенко, Виктория Заболотная, Омар Алибутаев, Алиса Стасюк и другие. В режиссерском кресле — постановщик первого сезона Кирилл Васильев («Фитнес», «Кузнецовы ТВ»).

Второй сезон «Инспектора Гаврилова» заставил зрителей гадать, что же случилось с Медным? Было ли ранение опасным или все обошлось? А если обошлось, то без последствий или в жизни народно любимого афериста грядут серьезные перемены? И что теперь будет с отделением полиции Усть-Шахтинска, которое возглавлял доблестный Гаврилов? Пока все, что мы знаем, это выборы мэра, которые грядут в Усть-Шахтинске. И кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов, он же Медный, в них участвовал. А еще в новом сезоне нам предстоит познакомиться с загадочным Вороном — отцом Медного и, по совместительству, старым вором в законе.

Виктор Добронравов: «Никто не ожидал, что сериал будет так тепло встречен и получится таким по-настоящему народным. После второго сезона все спрашивали — будет ли третий, и мы сейчас, конечно, над ним работаем. Без спойлеров не получится все рассказать. Медный продолжит менять к лучшему не только собственную жизнь, но и жизни остальных. Появятся новые персонажи, которые будут заставлять его делать выбор.

Мы очень надеемся, что природа подарит нам теплую осень, как можно меньше дождей. В прошлом году нам повезло, и экспедиция в Одоев была очень комфортной в плане съёмок. Так что Одоев нас ждет».

Денис Власенко: «Я предвкушал экспедицию “Усть-Шахтинск”! Мы все друг с другом переписывались и признавались, что скучали и рады тому, что уже скоро увидимся. У всей нашей команды есть ощущение, что мы очень породнились, и для зрителей, полюбивших проект с первого сезона, мы — как целая полицейская семья. Да мы и не против, честно говоря.

Мой герой Николай взрослеет, становится серьезнее, но все так же, как и в предыдущих двух сезонах, пытается разобраться в любовных делах. Получится у него или нет — мы посмотрим, в этом и есть главный конфликт персонажа: “Коля и его любовные дела”. В общем, все увидим в новом сезоне».

Режиссер Кирилл Васильев: «Держать внимание зрителя — это сложная задача. Медный стал народным любимцем, это точное попадание в срез аудитории. Он крутой парень, я думаю, мужчины подсознательно хотели бы быть такими, как он. А женщины — встретить такого мужчину. Все любят победителей, а он явный альфа и с хорошим юмором.

Что нам ждать от третьего сезона? Мы с командой постараемся сделать хорошее кино, рассказать классную историю. Нельзя запрограммировать успех, можно пытаться двигаться в эту сторону. Попробуем сделать хорошо, талантливо, весело, искрометно, с хорошим юмором и правдиво. А уже что получится — увидим».