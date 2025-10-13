В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» открылась персональная выставка Юрия Купера «СФУМАТО»

В выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась персональная выставка Юрия Купера «СФУМАТО», приуроченная к 85-летнему юбилею художника. Проект организован московской галереей современного искусства ASKERI GALLERY, куратором выставки выступила Полина Аскери.

В экспозицию войдет более 20 монументальных полотен мастера, несколько произведений скульптуры, проекции театральных залов, напоминающие о его работе художником-постановщиком в опере Александра Сокурова «Борис Годунов» на сцене Большого театра, архитектурные и пространственные проекты, в том числе — проект масштабной реставрации пространства «Мастерская 12» Никиты Михалкова на Поварской, благодаря которой театр по праву называют самым красивым и современным в России.

Название выставки — «СФУМАТО» — отсылает к термину эпохи Возрождения, обозначающему мягкость перехода тонов, растворение формы в воздухе. Приёмом сфумато в своё время мастерски пользовались великие мастера — Леонардо да Винчи и Корреджо, создававшие в произведениях особую атмосферу глубины и загадочности. Для Купера это не столько техника, сколько метафора: способ говорить о времени, памяти и хрупкости бытия. Его живопись тиха и сосредоточенна, но именно в этой тишине слышится дыхание вечности.

Выставка в Казанском Кремле раскрывает талант Юрия Купера в его многогранности: как живописца, исследующего тишину и воздух; как сценографа, создающего театральные миры; как автора, для которого любое искусство — от картины до архитектуры — становится формой разговора с вечностью.

«Юрий Купер — человек-легенда. Его имя связано с целой эпохой: он дружил с Иосифом Бродским, общался с Марком Шагалом, жил и творил в Париже, Лондоне и Нью- Йорке, при этом уже несколько десятилетий его дом и мастерская находятся в Москве, где рождаются новые произведения, в которых соединяются опыт мира и глубина русской культуры. В его глазах — опыт поколений, в его работах — дыхание времени. Встреча с Купером — это прикосновение к живой истории, к человеку, в котором удивительным образом сосредоточены знания, духовность и величайший талант. Для нас огромная честь представить его в Казанском Кремле и подарить зрителям возможность увидеть художника, чьё искусство и сама личность являются сокровищем мировой культуры» — говорит куратор выставки, Полина Аскери.

Работы Купера находятся в крупнейших музеях мира: в Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Эрмитаже, Метрополитен-музее и MoMA в Нью-Йорке, Национальной галерее Осло, Библиотеке Конгресса США, Фонде Рокфеллера и других значимых собраниях. Его творческая биография насчитывает более 150 персональных выставок в крупнейших культурных столицах мира — в Париже, Лондоне, Нью- Йорке, Токио, Флоренции, Москве и Санкт-Петербурге, каждая из которых становилась важным событием культурной жизни разных стран.