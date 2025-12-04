Оплата публикаций

Награды летчика-аса Покрышкина представили в Музее Победы

награды покрышкина
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

4 декабря Музей Победы представил обновленную экспозицию в рамках проекта «Семейные реликвии». Новая выставка приурочена ко Дню героев Отечества.

«День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. В этот день чествуют тех, кто удостоен почётных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия, а также отдают дань памяти нашим героическим предкам», — отметили в Музее Победы.

Новая выставка рассказывает о судьбе и боевом пути первого трижды Героя Советского Союза, летчика-аса, маршала авиации Александра Покрышкина. Во время Великой Отечественной войны Покрышкин был вторым по результативности пилотом-истребителем среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции. Он стал новатором в развитии тактики боев в небе и автором новых приёмов воздушного боя, в том числе знаменитой «кубанской этажерки».

«Александр Иванович с начала войны участвовал в оборонительных боях на Южном фронте, в битве за Кавказ, в воздушных сражениях на Кубани, в Битве за Днепр, в воздушных боях над Прутом, Яссами, в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. В воздушных боях Покрышкин проявил себя не только как бесстрашный лётчик, но и как талантливый руководитель групповых воздушных схваток. Действуя мужественно и отважно, Покрышкин умело применял многие новые боевые приёмы, основанные на взаимосвязи тактических принципов «высота – скорость – манёвр – огонь». Его тактический опыт был взят на вооружение многими советскими асами», — подчеркнули в Музее Победы.

За 1941-1945 годы он совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных боёв, сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — в группе. За образцовое выполнение боевых заданий командования и геройские подвиги на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками был трижды награжден медалью «Золотая Звезда». Эти награды можно будет увидеть в обновленной витрине проекта «Семейные реликвии».

Посетители культурной площадки увидят во временной экспозиции раритеты, переданные в дар Музею Победы вдовой Александра Покрышкина Марией Кузьминичной: предметы обмундирования, награды и фотографии. Среди уникальных экспонатов — полевая фуражка высшего командного состава ВВС Советской Армии, принадлежавшая легендарному летчику, а также награды, среди которых — три «Золотых Звезды» и польская медаль «Братство по оружию».

Дополняют выставку архивные фотографии, на которых Александр Покрышкин запечатлен за штурвалом самолета и с однополчанами в годы войны и другие материалы.

