В 2025 году Детскому хору Большого театра России исполнилось 100 лет. 22 октября в московской школе № 1409 на Ходынском поле состоялся театрализованный концерт «Наша большая семья». Концерт прошёл в рамках одноимённого проекта.

Проект «Наша большая семья» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки и развития культуры и искусства «Классика и современность» с использованием гранта, предоставленного Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Юные хористы выступали вместе с симфоническим оркестром Camerata Creativa (дирижёр – Алексей Верещагин). Зал с восторгом слушал отрывки из известных опер («Пиковая дама», «Кармен», «Богема» и др. ), прекрасные образцы классической музыки (Полька «Трик-трак» И. Штрауса, Ave maria Ф. Шуберта), а также всеми любимые песни из советских фильмов («Крылатые качели» и «Прекрасное далёко» Е. Крылатова, «Беловежская пуща» А. Пахмутовой, «Ветер перемен» и «Леди Мэри» М. Дунаевского и др.). В концерте участвовали солисты оперы – Кирилл Сикора (тенор), Николай Казанский (бас), Рауф Тимергазин (баритон), Гузель Шарипова (сопрано).

Профессиональное исполнение, высокий уровень и мастерство, актёрский талант юных артистов покорили публику. Затаив дыхание, зрители слушали прекрасные произведения мирового музыкального искусства, после каждого номера долго не смолкали аплодисменты и крики «браво».

В завершение концерта ребята исполнили знаменитую арию «Аллилуйя любви» из рок-оперы «Юнона» и «Авось» (музыка А. Рыбникова, слова А. Вознесенского) и задорную песню «Детство – это я и ты» (музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского).

Онлайн-трансляция концерта проходила на сайте «Культура. РФ».

О Хоре

Детский хор Большого театра России возник в 1925 году. Конечно, дети выходили на сцену Большого всегда, так как во многих операх и балетах есть детские музыкальные партии. Эпизоды с детьми есть в операх «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Снегурочка», балете «Щелкунчик» и других постановках. В театральные спектакли приглашались певчие из Синодального хора и Хоровой академии. В 1925 году в штатном расписании Большого театра появилась новая единица – Детский хор. На протяжении 100 лет юные артисты выходят на сцену легендарного театра, они не только поют, они играют, участвуя в спектаклях наравне со знаменитыми солистами. Довольно часто детей из Детского хора Большого театра привлекали к записям песен для кинофильмов. Так, например, в знаменитом фильме «Приключения Электроника» звучат именно голоса хористов из Большого.

Сейчас художественным руководителем Детского хора Большого театра является Юлия Молчанова. Под её чутким руководством набирает обороты самостоятельная концертная деятельность хора.

О Школе

Школа на Ходынском поле — одна из самых красивых в Москве. Это учебное заведение по праву может считаться школой будущего.

По итогам рейтинга Департамента образования и науки г. Москвы за 2023/24 учебный год это учебное заведение удостоено гранта мэра Москвы III степени. Директор школы – кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации Ирина Викторовна Ильичева.

Школа существует с 2006 года и за эти годы добилась отличных показателей. Учащиеся школы являются призёрами и победителями муниципального, регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников, открытых городских научно-практических конференций. В Школе организовано обучение по технологическому, гуманитарному, социально-экономическому, естественно-научном профилям.

Школа принимает участие в реализации общегородских проектов Департамента образования и науки города Москвы. Школа сотрудничает с ведущими вузами страны, организациями и институтами российской Академии наук.