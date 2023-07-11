Названы лучшие производители натуральной продукции в рамках Премии «Здоровое питание-2023»

Выпуск полезной продукции оказывает положительный эффект на здоровье людей, окружающую среду и экономику, делая его важным аспектом современного общества. 8 июля в фудмолле «Депо.Москва» были торжественно объявлены победители одиннадцатой ежегодной Премии «Здоровое питание» – компании, выпускающие полезные продукты питания и продвигающие здоровый образ жизни.

Гости фестиваля «Вкус лета»

А в течение всего дня проходил фестиваль «Вкус лета», где каждый смог найти активность по душе. Для любителей активного времяпрепровождения были предусмотрены яркие танцевальные и спортивные тренировки. Те, кто интересуется здоровым питанием и экологичным образом жизни, смогли послушать выступления экспертов в этих областях. На главной сцене фудмолла лучше шеф-повара делились секретами приготовления блюд, которые каждый сможет повторить дома. Не обошлось и без развлечений для детей – в детской зоне самые маленькие посетители играли в настольные игры и принимали участие в кулинарном мастер-классе по готовке печенья. Кроме того, на фестивале было проведено более 40 розыгрышей с ценными призами, а также гастрономическое гриль-путешествие и дегустация азотного мороженого. Завершился фестиваль выступлением победителя первой российской «Фабрики звезд» – группы «Корни»!

В этом году фестиваль собрал более 23 000 гостей, на площадке каждый смог найти себе зону с активностью по душе. «Наша зона PULSE была центром притяжения фестиваля “Вкус лета”. Зажигательным ритмам и отличному настроению гостей площадки способствовал DJ TOVA (Валерий Баштовой), всех желающих обучил танцам известный танцор ЖАСЭ, участник проекта “Танцы на ТНТ”, который провел тренировку в кроссовках PULSE. Кроме того, счастливчики выиграли кроссовки нашего бренда в викторине, а также получили сертификат на кастомизацию пары PULSE от креативной студии Street Wave», – рассказала бренд-менеджер Мария Котлукова.

Иван Силин, помощник шеф-повара и Вячеслав Мигас – шеф повар «Велком»

«”Вкус лета” – не только развлекательный фестиваль с замечательными активностями, но также и важный образовательный проект. В рамках фестиваля гости узнали много нового и полезного, что точно пригодится в повседневной жизни. Мы были рады быть частью этого проекта и поделиться с гостями своими секретами приготовления вкусных и полезных закусок!», – поделилась Алина Черечеча, специалист по рекламе и связям с общественностью ГК Велком.

На фестивале «Вкус лета» было представлено множество производителей натуральной продукции, и каждый посетитель мог ближе познакомиться с брендом, продегустировав их продукт. «Все больше людей интересуется здоровым питанием, получая подтверждения того, как это влияет на жизнь человека. Наша компания рада поучаствовать в фестивале здорового питания “Вкус лета”, где множество людей смогли познакомиться с натуральными лимонадами “Река”, открыв для себя употребление безалкогольных напитков с качественно новой стороны», – поделился Михаил Говорухин, исполнительный директор компании «Река».

Масштабному фестивалю предшествовало награждение лауреатов Премии «Здоровое питание». В этом году экспертный совет присвоил звание лучших в своей области следующим компаниям: ООО «Дальпромрыба», АО «Липецкий хладокомбинат», ООО «КОРПОРАЦИЯ ДИ ЭНД ДИ», ТМ «DI & DI», АО «Фармстандарт», ООО «Дымовское колбасное производство», ООО «Мистер Злак», ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», ООО «Алексиния», ООО «АгриВолга» (бренд «Углече Поле»), ООО Делонги, ООО КЕТОС, ООО «ИДЕИ», Напитки на растительной основе Alpro, ПК «Байкал Аква», ООО «Трейдберри», ООО «Арчеда-продукт», ТМ Крупно, ООО «ФУД МИЛК», ООО «ЭКО ПРОДУКТ», ТМ «ЕДА на ДА», Оренбургский Молочный Комбинат, ТМ Летний Луг, Московская ореховая компания (бренд VITok), ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАМАТЕ», БРЕНД «ИНДИЛАЙТ».

Производство полезной бакалеи имеет огромное значение для потребителей, которые все больше ориентируются на сбалансированное питание, ведь она содержит ценные питательные вещества, витамины и минералы, которые необходимы для поддержания здоровья и благополучия организма. «Компания “МАКФА” гордится тем, что занимает лидерские позиции на рынке бакалеи. Отвечая на современные вызовы общества в виде запроса на полезные и безопасные продукты питания, мы активно выпускаем и развиваем продукцию, отвечающую запросам потребителей. Мы благодарны покупателям за любовь к нашим продуктам и Премии “Здоровое питание” за высокие оценки наших достижений!», – поделился Константин Попов, директор по продажам АО «МАКФА».

В современном мире все больше людей осознают важность здорового образа жизни и правильного питания. «Мы верим, что здоровое питание – это не только мода, но и ответственный выбор каждого человека. Наша компания производит только натуральные соки и смузи из экологически чистых овощей и фруктов без добавления сахара, которые не только вкусны, но и полезны для здоровья. Мы хотим вдохновить людей на здоровый образ жизни и показать, что правильное питание – это просто и вкусно, подтверждение тому – наши соки ТМ “!DEAS” и смузи ТМ “Be Up”», – сообщил Андрей Самарин, генеральный директор Торгово-производственной компании «ИДЕИ».

Одиннадцатую ежегодную награду в области здорового питания также получили: ТМ «Искренне Ваш», Siberian Wellness, ТМ 33 пингвина, АО «Кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки», ТМ Lucky Zlaki, ТМ «Петелинка», Масло Высокоолеиновое подсолнечное от бренда «Я люблю готовить» (ООО «Русагро-Аткарск»), Салатные заправки от бренда «Я люблю готовить» (ООО «Русагро-Аткарск»), Чистый майонез от бренда «Я люблю готовить» (АО «Жировой комбинат»), ГРУППА АГРОПРЕДПРИЯТИЙ «РЕСУРС», ТМ «Станичное солнце», АО «ДИКСИ ЮГ», ТМ ХУТОРОК, ООО «Мясокомбинат ЭКО», тм БахрушинЪ, ООО Торговый Дом «Моё Лето», ООО «Холдинг Аква», Бренд «GORJI», Архыз VITA, Архыз VITA для малышей, АО «ОРЕХПРОМ», ООО «ИДЕИ» TM «Be Up», ООО «ВЛАДКОН».

Благодаря новейшим технологиям теперь и мясная продукция может быть натуральной – без растительных добавок, искусственных красителей и наполнителей. «Для нас не существует компромиссов в вопросах качества и вкуса – если делать, то делать как для своей семьи. Мы верим в то, что колбасная продукция может быть полезной и натуральной, и подтверждаем это каждый день. Портфель нашего бренда отвечает на запросы спортсменов, веганов и людей, придерживающихся правильного образа жизни. Именно поэтому наша компания победила в Премии “Здоровое питание”», – поделился Сергей Лихачёв, руководитель департамента маркетинга и R&D компании «Дымов».

Полезная еда помогает человеку сохранять не только физическое благополучие, но и поддерживать благоприятный психологический фон, ведь некоторые продукты содержат питательные вещества, которые могут повысить уровень гормонов счастья. «Победа в Премии “Здоровое питание” для Гурманики – сети кафе с вкусной и здоровой едой – это подтверждение качества предлагаемых гостям блюд. Мы создавали этот бизнес для себя и своих детей, чтобы есть здоровую еду каждый день. Мы рады, что теперь наш продукт доступен еще большему количеству москвичей и жителей города. Наша миссия делать людей счастливыми, а как мы знаем здоровый человек – это счастливый человек. Мы рады, что Гурманика получила признание в виде такой награды», – рассказала Ирина Ложкина, заместитель генерального директора отдела маркетинга ТД Нефтьмагистраль.

Команда ТД Нефтьмагистраль и Тимур Соловьев, телеведущий, ведущий Премии «Здоровое питание»

В современном мире, где время является одним из самых ценных ресурсов, люди ищут полезные перекусы, которые насыщают. Одной из компаний, создающих такую продукцию, является ООО «АгриВолга» (бренд «Углече Поле»). Анна Хворостяная, к.э.н., директор департамента по стратегическому маркетингу компании, поделилась: «Сегодняшний темп жизни набирает стремительные обороты – современному человеку надо везде все успеть. Наш органический бренд Углече Поле ориентирован на современный образ жизни, на ускоренный ритм. Качественное питание – залог сил и энергии на целый продуктивный день. Мы были рады принять участие в большой и насыщенной программе 8 июля и рассказать всем о пользе органики в ежедневной жизни».

Премию «Здоровое питание» также получили: Leo&Lucy, АО «МАКФА» Детское питание, АО «МАКФА» Диетическое питание, GLUTEN FREE, M'Istra'L Hotel & SPA, Сеть городских кафе Гурманика от ТД Нефтьмагистраль, Компания ООО «Диетелль», торговая марка «Dietelle Food», ООО «НИЛ» (лимонады Река), Торгово-производственная компания «ЛЕСОВО», Парк-отель «ОРЛОВСКИЙ», NL International, FABERLIC, АО «МАКФА» Функциональное питание, LIVINGOOD, ООО «ПРОТЕИН», ООО РПК «Кардинал», NEWA Nutrition, ТД ПиР, СХАО «Белореченское», Кухня ТВ, Проект Дымов «Гриль Дог», Гостиничная компания Alean Collection, Вкус Жизни Кейтеринг, Торговая марка Perva от «Курганского мясокомбината Стандарт», ООО «МЕЗОН», Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort, Проект Men Today (Independent Media), ООО «Вейра», ООО «Пищевой комбинат «ЛИНФАС», ООО «Дымовское колбасное производство» Бренд Proteo, ЗАО «МИРРА-М», ООО «АВИЦЕННА», ПК «ВЕЙРА-СОЮЗ», тм Best Dinner, ТМ «Пава-Пава».

Получение Премии в области здорового питания является важным показателем ее дальнейшей успешной работы. Своими впечатлениями о получении награды поделилась Дарья Лащенко, заместитель генерального директора «Дамате» по маркетингу и продажам: «Мы очень рады, что бренд индейки “Индилайт” получили премию “Здоровое питание”! Нам важно, чтобы, покупая нашу продукцию, вы были уверены в ее качестве, пользе и вкусе, поэтому при ее производстве мы используем только лучшие ингредиенты: свежайшее мясо индейки, ароматные приправы и специи, чтобы порадовать покупателей идеально сбалансированным продуктом, который легко и просто готовить. Мы уверены, что среди широкого ассортимента наших продуктов каждый найдет себе что-то по вкусу!».

Партнерами мероприятия выступили как компании, производящие продукты питания, так и бренды, активно поддерживающие здоровый образ жизни. Надежда Сурикова, руководитель проекта по производству десертов «Плюшки Подружки», поделилась: «Мы рады стать партнерами фестиваля “Вкус лета”, ведь в миссию нашей компании входит популяризация идеи здорового питания и полезных десертов, что мы и продемонстрировали 8 июля на мастер-классе по приготовлению сладостей на главной сцене фудмолла “Депо.Москва”».

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