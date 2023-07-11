МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИТОГИ РАДИО «ШАНСОН»

7 июля на Первом канале состоялась трансляция самого масштабного события в российской песенной культуре: ХXII церемония вручения премии «Шансон Года 2023». «Радио Шансон» традиционно подвёл музыкальные итоги за год и представил песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде радиостанции.

Артур Руденко и Виктория Алешко

Евгений Григорьев (Жека)

Стас Михайлов

Таисия Повалий

На протяжении многих лет песни на стихи поэта Михаила Гуцериева приносят их исполнителям заветные статуэтки в виде золотого гитарного грифа.

В этом году в эфире Первого канала показали семь композиций на стихи Михаила Сафарбековича, которые были отмечены наградами премии «Шансон Года»: «Ждёт меня любимая» Руслана Алехно, «Женский каприз» Евгения Григорьева (Жеки), «Огонь забытых мной цитат» Ирины Круг, «Я жду звонка» Стаса Михайлова, «Кто любит меньше — тот умней» Сергея Ростова, «Виктория-вестница» Артура Руденко и Виктории Алешко. Специальным гостем церемонии стала Таисия Повалий с песней «Чай с молоком».

Произведения, прозвучавшие в концерте «Шансон года 2023», старательно создавались совместно с такими известными композиторами, как Сергей Ревтов, Андрей Мисин, Дмитрий Дубинский, Виктор Дробыш, Виктория Кохана, Сергей Ростовъ, Евгений Григорьев. Каждая из песен на стихи Михаила Гуцериева уникальна по своему стилю и замыслу.

Телезрители Первого канала насладилась душевными и искренними песнями в исполнении самых ярких и любимых звёзд шансона по–русски.

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