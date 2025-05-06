Концертом «Не забывай те грозные года» 3 мая в Государственном Кремлёвском Дворце завершился праздничный музыкальный фестиваль «Живое эхо битв минувших», посвящённый 80-летию Великой Победы. Он проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатор – культурный благотворительный фонд «Артэс», партнёр проекта – Международный союз деятелей эстрадного искусства. Музыкальный руководитель фестиваля – Геннадий Дмитряк.

Цикл концертов «Живое эхо битв минувших» состоял из пяти масштабных программ. Они строились так, чтобы познакомить слушателей со знаковыми классическими произведениями патриотической направленности, созданными в разные годы лучшими отечественными композиторами. Отдельный вечер был отведён для русской духовной музыки, в финальный же концерт, состоявшийся в канун Дня Победы, вошли преимущественно песни военных лет и композиции, отсылающие аудиторию к событиям 1941-1945 годов.

Программы цикла были тематическими. Так, в рамках первого концерта, который назывался «И грянул 1812-й…», прозвучали торжественная увертюра «1812 год», кантата «Москва» П.И. Чайковского, а также его Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч.23. Второй вечер, «Вставайте, люди русские!», включал кантату С.С. Прокофьева «Александр Невский» (соч. 78) и Концерт №3 ре минор (соч.30) для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова. Название третьего фестивального концерта говорит само за себя: «Ты выстоял, ты выжил, Ленинград!». Он стал посвящением городу-герою, выдержавшему 872 дня блокады, и бессмертному подвигу его жителей. В первом отделении программы прозвучала Седьмая «Ленинградская» симфония Д.Д. Шостаковича, во втором — Концерт №2 для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова.

В праздничные пасхальные дни гости фестиваля имели возможность познакомиться с ярчайшими образцами русской духовной музыки, многие из которых звучат со сцены крайне редко, — в исполнении знаменитых хоровых коллективов и лучших церковных хоров России и Республики Беларусь. При этом концепция вечера позволила показать, как, наряду с духовными композициями, в том числе церковными песнопениями, помогают выстоять в любых испытаниях также народные и военные песни. Триумфом именно песенного жанра как раз и стал завершающий фестивальный концерт, хотя, разумеется, только им он не ограничивался.

В каждом из концертов цикла «Живое эхо битв минувших» принимали участие прославленные коллективы и всемирно известные музыканты-виртуозы: Дмитрий Маслеев, Иван Бессонов и Филипп Копачевский (фортепиано); оперные певцы Юлия Меннибаева (меццо-сопрано) и Александр Суханов (баритон); Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист СССР Владимир Федосеев); Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра коллектива Ивана Никифорчина; Российский национальный оркестр (художественный руководитель – Иван Рудин); Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (начальник оркестра – заслуженный артист РФ Сергей Дурыгин).

Что касается программы «Пою тебе, святая Русь», то духовная музыка звучала в этот вечер с главной сцены страны в исполнении таких коллективов, как Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря (художественный руководитель и главный регент — Георгий Сафонов); Московский Синодальный хор (художественный руководитель и главный дирижёр — Алексей Пузаков); Мужской хор «Держава» Вознесенской Давидовой пустыни (регент — Илья Мельников); Мужской хор «Всехсвятский» (художественный руководитель, регент — Дмитрий Токмаков), Республика Беларусь; Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель и главный дирижёр — народный артист России, профессор Геннадий Дмитряк); Православный хор и ансамбль инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество» (дирижёр, регент Главного Храма Вооружённых сил РФ — Михаил Мологин).

Мощным заключительным аккордом фестиваля «Живое эхо битв минувших» стал концерт «Не забывай те грозные года». Он подарил возможность всем его участниками и гостям в полной мере прочувствовать своё единство и духовное родство со старшими поколениями, отдать искреннюю дань памяти и безграничного уважения героям Великой Отечественной.

В программе принял участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова (начальник — художественный руководитель коллектива заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк) – с вокальными и хореографическими композициями. Оркестр же Ансамбля имени А.В. Александрова оставался на сцене на протяжении всего вечера.

Любимая не одним поколением россиян песенная классика прозвучала в исполнении популярных артистов, в том числе признанных звёзд оперной сцены. К примеру, «Эх, дороги» А.Новикова — Л.Ошанина спели вместе народный артист РФ ведущий солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Вадим Ананьев и приглашённый солист Большого театра России, солист московского театра «Новая опера имени Е.В. Колобова» Алексей Татаринцев. «На Мамаевом кургане» А.Пахмутовой – В.Бокова исполнила солистка театра «Градский Холл» Софья Онопченко, а «Черноглазую казачку» М.Блантера — И.Сельвинского заслуженная артистка РФ, солистка Большого театра России Агунда Кулаева.

Вели концерт заслуженная артистка России Екатерина Гусева и народный артист России Валерий Баринов. В их исполнении прозвучало немало замечательных поэтических строк, посвящённых подвигу героев Великой Отечественной, а также фрагменты их писем, которые сохранило для нас время. На расположенном позади сцены большом экране на протяжении практически всего концерта демонстрировались бесценные кадры кинохроники военных лет, создававшие совершенно особенную, неповторимую атмосферу в зале.

Программа концерта «Не забывай те грозные года» строилась таким образом, чтобы зрители имели возможность услышать не только знаковые, любимые не одним поколением россиян военные песни, давно ставшие неотъемлемой частью нашей культуры, но и приобщиться к выдающимся произведениям, менее известным широкой аудитории. Эти произведения, невероятно сильные по своему художественному, эмоциональному воздействию на слушателей, также посвящены памяти героев, ценой своей жизни защитивших страну и мир в жесточайшей битве с беспощадным врагом. Прозвучавший в исполнении Государственной академической капеллы имени А.А. Юрлова пронзительный реквием «К вам, павшие» Родиона Щедрина является заключительной, четвёртой, частью его цикла «Четыре хора на стихи Александра Твардовского». Композитор посвятил это произведение памяти своего брата Олега Щедрина, не вернувшегося с войны. Невозможно было без волнения слушать и фрагмент «Реквиема» Дмитрия Кабалевского на стихи Роберта Рождественского, исполненного Большим сводным хором московских школьников – он насчитывал 180 юных певцов! Была у гостей ГКД в этот вечер редкая возможность услышать и романс Женьки на стихи Константина Симонова «Жди меня» из оперы Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» — его представила солистка московского театра «Новая опера имени Е.В. Колобова» Полина Шамаева (меццо-сопрано).

Концерт открывался двумя особыми для нашей страны песнями. Это «Священная война» А.Александрова – В.Лебедева-Кумача, родившаяся в первые дни войны, и «Несокрушимая и легендарная» А.Александрова – О.Колычева, написанная в 1943-м. Они с самого начала задали необходимый тон всему вечеру. Завершали же его также три поистине символичные композиции, без которых невозможно представить праздник нашей Великой Победы. Посвящённая героям Сталинградской битвы, «Поклонимся великим тем годам» А.Пахмутовой — М.Львова уже прочно вошла в культурный код россиян – каждый раз, слушая её, мы вновь и вновь выражаем наше безграничное уважение воинам Великой Отечественной, спасшим мир от ужасов гитлеровского нацизма. И гордимся, что являемся их потомками.

Марш «Прощание славянки» был написан штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным в 1912 году. Но именно под эту музыку уезжали на фронт наши бойцы в годы Второй мировой. И потому эта музыка тоже для нас свята.

И, наконец, «День Победы» Д.Тухманова — В.Харитонова, триумф завоёванного немыслимой ценой мира – мира, славящего своих спасителей. Казалось, все, кто присутствовал в Большом зале Кремлёвского дворца, буквально дышали в унисон, подпевая артистам. Бесценные минуты всеобщего единения в канун самого главного нашего праздника. Это поистине незабываемо!

В числе почётных гостей вечера были ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, московские пенсионеры, ветераны труда. Зрители с большим воодушевлением отзывались об увиденном и услышанном, эмоции их буквально переполняли. Вот некоторые из отзывов, которыми они поделились с нами после концерта.

Всего мероприятия фестиваля «Живое эхо битв минувших» посетили 25 350 человек.

Мария Викторовна Гуляева, переводчик:

«Потрясающий концерт, спасибо огромное всем, кто его подготовил! Низкий поклон! Мой отец прошёл почти всю войну, был ранен, принимал участие в историческом Параде Победы 1945 года. Он очень любил военные песни, и сегодня я словно вновь вернулась в дороге сердцу время. Замечательно, что выступали дети, как невероятно искренне они пели! Это действительно настоящая преемственность поколений».

Андрей Болотов, аспирант:

«В нашей семье тема Великой Отечественной войны свята, воевали моя бабушка и несколько её братьев по линии материи, дедушка по линии отца… Концерт меня очень впечатлил – и подбором произведений, и исполнением. Никогда раньше не слышал реквиемов Щедрина и Кабалевского, потрясающая музыка. А «Прощание славянки» люблю с детства, с бабушкой часто вместе слушали. Спасибо всем организаторам фестиваля! И – с Днём нашей Великой Победы!»