Неисправимый оптимист: Азер Насибов о музыке на двух языках, индивидуальности и слушателях

Азер Насибов — один из главных любимчиков проекта «Голос.Дети», который вырос во взрослого яркого артиста и покорил своим творчеством сразу две страны. Азер поёт на русском и азербайджанском, верит в своё призвание и, кажется, никогда не грустит! Мы поговорили с Азером о жизни, карьере и зарядились позитивом!

– Самый первый вопрос: чем порадуешь свою аудиторию этой осенью?

– Этой осенью очень много всего, чем я порадую своих зрителей, своих любимых слушателей. Во-первых, я собираюсь абсолютно всех удивить новым треком, потому что он будет в жанре, которого никто не ожидал от меня услышать. Это техно! Уверен, все будут слушать это, трек будет играть во всех клубах. Поэтому готовьтесь, это будет действительно невероятно. Во-вторых, хочу запланировать свой первый сольный концерт в Москве. Сейчас как раз занимаюсь этим, так что ждите новостей, я буду рад видеть абсолютно каждого из вас на этом концерте. Ну и, как всегда, в планах — каверы, выступления, концерты, фестивали, интервью. Задач очень много, и я рад, что все это со мной происходит.

– С чего начался твой путь в музыке? Для тебя быть артистом — это больше про призвание или про работу?

– Мне кажется, с самого рождения я понимал и знал, что именно музыка — это то, чем я буду жить и дышать. В 11 лет я пошел в музыкальную школу, а в 15 уже был на сцене проекта «Голос. Дети». Я считаю, что это не просто мое призвание, это моя судьба, потому что Всевышний мне подарил такой дар, как голос. Я могу петь, и это действительно невероятно, это что-то особенное. Поэтому, я считаю, что должен с этим идти всю свою жизнь. А вообще желаю каждому заниматься именно тем, чем живет его сердце, что делает его действительно счастливым.

– Ты на сцене с самого детства. Что тебе дало участие в различных конкурсах?

– Да, я действительно с самого детства участвовал в различных музыкальных конкурсах, но таким большим взрывом, решающим моментом в моей жизни, стало участие в проекте «Голос. Дети». Именно он подарил мне возможность завоевать первую аудиторию, заявить о себе всему миру. Это был очень важный опыт для меня, который положил начало моей карьере там, на большой сцене «Голоса».

– Какого это работать на одной сцене с такими профессионалами, как Дима Билан и Пелагея? Какие важные советы ты услышал от звездных наставников?

– Одно удовольствие работать со звездными наставниками, но я очень рад, что попал именно к моей любимой Пелагее. Она мне подарила невероятный опыт и в плане вокала, и в плане человеческих качеств. Доброта, теплота, и то чувство, что музыкой можно жить, — всему этому научила меня она. У нас все получилось, мы с ней дошли до самого финала, и между нами появилась очень теплая связь, которая сохранилась даже спустя 8 лет. Я считаю ее очень-очень-очень близким мне человеком. Я действительно благодарен ей, как наставнику, и очень рад, что мы прошли такой музыкальный путь.



– Про что сейчас твои песни? Кто твой слушатель?

– С самого начала моего творчества до недавнего времени у меня в основном были грустные песни — о любви, о расставании, в которых я выворачивал душу наизнанку. В последнее время я начал выпускать танцевальные треки, и они круто показывают себя по прослушиваниям. Например, мой трек «Рассветы» и сейчас находится в Топ-100 Азербайджана на четвертом месте, чему я безумно рад. Это мой первый чартовый трек, людям очень нравится, как я пою, как я показываю себя, свою харизму именно в танцевальных песнях. А погрустить мы еще успеем. Кто мои слушатели? Это невероятные люди! Я рад, что они немного отличаются от слушателей других артистов тем, что они похожи на меня — они так же не боятся быть собой, они искренние, эмоциональные. Я их очень люблю за то, что они всегда поддерживают любую мою сумасшедшую идею, моя аудитория идёт вместе со мной.

– Твое творчество активно развивается в Азербайджане и в России. Как тебе удается совмещать реализацию творчества в двух стран?

– У меня идеально получается совмещать реализацию моего творчества в двух странах. У меня две родины, которые я очень сильно люблю, и с недавнего времени я решил перестать постоянно решать, на каком языке будет моя песня. Я просто использую и азербайджанский, и русский в одном треке. Этот формат людям понравился, потому что никто даже не ожидал, да я сам не ожидал, что эти языки в одном треке будут звучать настолько гармонично, настолько круто. Теперь это моя новая визитная карточка, поэтому да, мне очень нравится выступать и в Москве, и в Баку, у меня как раз там был недавно сольный концерт. Он прошел невероятно круто! Следующий на очереди — концерт в Москве.

– Азер Насибов на сцене и в жизни — это один и тот же человек? Как оставаться собой, будучи артистом?

– С самого детства у меня есть главное правило — оставаться самим собой. Не важно, кто тебя осудит, не важно, кто что скажет, не важно, насколько ты не похож на остальных. Нужно быть индивидуальным, не таким, как все, потому что именно это притягивает людей, именно это дает людям понять, что вы прекрасны. Поэтому и на сцене, и в жизни я один и тот же человек, и так будет всегда, я уверен в этом. Это отражается и на моей музыке — я стараюсь, чтобы и моя музыка была особенной. Хочу быть собой: может, чуть-чуть сумасшедшим, слишком радостным, слишком кудрявым, но таким, какой я есть. Благодаря этому ко мне и пришла моя аудитория.

– Какие у тебя творческие планы в ближайшее время?

– На этот вопрос я всегда отвечаю так: никаких планов! Все чудесное, все, что должно произойти, происходит со мной сейчас, сегодня, в этом моменте. Мы, артисты, всегда задумываемся о будущем, из-за этого загоняемся, строим какие-то планы. Но зачем это делать, если есть настоящее время, и лучше не отключаться, не загоняться, не уходить в глубину своей мысли о будущем, а просто творить здесь и сейчас, быть благодарным за каждую минуту. Я думаю, вы все сами увидите, потому что все будет прекрасно!