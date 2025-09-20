Гастроли Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа» стартовали в музее-заповеднике «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» стартовали большие гастроли Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Эти гастроли проводятся в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры Российской Федерации в рамках направления «Ведущие театры», сообщили в Пушкинском Заповеднике. Сегодня вечером вниманию жителей и гостей Святогорья будет предложен премьерный спектакль «Маленькие трагедии» в постановке Владимира Рецептера.

В музее рассказали, что в рамках своего гастрольного визита-2025 актёры «…Школы» покажут 11 спектаклей по произведениям отечественной и мировой классики, в том числе три премьерные работы по произведениям Пушкина. Кроме «Маленьких трагедий» в постановке самогó Рецептера это «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (режиссёр — Денис Волков) и спектакль «Выстрел. Метель» по «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина» (сценарий и постановка Павла Сергиенко). А ещё петербургские артисты решили повторить в «Михайловском» ещё одну свою относительно недавнюю пушкинскую работу — «Сказку о золотом петушке».

В «Михайловском» отметили, что с особым чувством ждут новые пушкинские постановки петербургской труппы. О своих планах инсценировать «Сказку о мёртвой царевне…» Владимир Рецептер рассказывал в музее ещё в прошлый свой визит, в 2024 году. Теперь в репертуаре петербургского театра есть «полное сценическое собрание сказок Пушкина». Обращение мэтра и его воспитанников к «Метели» и «Выстрелу» также не случайно: Владимир Рецептер давно размышляет «…о судьбе и случае, о человеческой самонадеянности и Божьем провидении» — темах, которые так ярко прописаны в этих пушкинских сюжетах. Кроме того, по мнению театральных критиков, уже видевших премьерные работы «Пушкинской школы» в Петербурге, новые спектакли изобилуют интересными исполнительскими находками, в том числе — у молодых актёров.

В музее рассказали, что в афише нынешнего года широко обозначен не только Пушкин. Зрителям представят и шекспировскую драматургию («Гамлет» и «Укрощение строптивой»), и инсценировки по Гоголю («Невский проспект», «Ревизор»), и грибоедовское «Горе от ума», и столь любимую публикой «Свадьбу Кречинского» по комедии Александра Сухово-Кобылина, и «Казанову» по пьесам Марины Цветаевой.

Также артисты театра прочтут стихи поэта в Святогорском монастыре. Запланирована на эти дни и выставка театральных костюмов.

В музее также уточнили, что в нынешнем году традиционные выступления театра Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будут организованы в двенадцатый раз. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского Заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён более тридцати лет назад, в феврале 1994 года.