Никола Овчинников. Лес

Фонд Ruarts, основанный коллекционером и меценатом Марианной Сардаровой в 2003 году, сегодня – один из крупнейших частных фондов современного искусства в России. Основу его коллекции составляет неофициальное искусство послевоенного периода и современное российское искусство. За последние три года фонд работал над расширением собрания нонконформистов и художников уличной волны, одновременно уделяя пристальное внимание экспериментальным женским практикам, кинетическому искусству и видео-арту.

С момента открытия пространства фонда для посетителей в 2021 году был показан ряд серьезных выставочных проектов таких, как «Мягкая родина», «True Ли», «Все в сад!», «Великая пустота», «Поля-двойники», и другие, призванные постепенно познакомить публику с обширной коллекцией фонда. Например, выставка «Великая пустота», где были представлены только художницы, дала возможность пополнить коллекцию фонда женскими именами. Разнородность художественных практик, жанров и затрагиваемых тематик отражает изначально заложенные ценности фонда: открытость изменениям и современной повестке, отказ от обобщений и окончательных интерпретаций, открытое взаимодействие с аудиторией и профессиональным сообществом.

«Мы хотим и надеемся, что выставка станет знаковым событием для посетителей, предоставит ценную информацию о разнообразии и значимости собрания Ruarts для экспертов и прочную основу для дальнейших исследований», – комментирует проект Марианна Сардарова.

Выставка «New Now» – это 41 художник, более 60 работ, многие из которых экспонируются впервые. Купленные в период с 2020 по 2023 год они точно отображают события, происходящие за пределами мира искусства, тонко подчеркивая эмоциональный фон и не покидающее ощущение тревоги, хотя сами произведения, представленные на выставке, были созданы в абсолютно разные годы. Три работы: «Тоска» Катерины Серьезной, «Так тому и быть» Матвея Шапиро 2018 года, и завершающая работа на предстоящей выставке «Конец фильм» Юрия Шабельникова 2008 года, несмотря на говорящие названия, дают осознание, что все конечно, а искусство нет.

На выставке представлены 0331с, AES+F, ZOOM, Илья Slak – Aesthetics group, Назар Ишью, Дима Retro, Миша Most, Евгений Антуфьев, Леонид Борисов, Сергей Борисов, Полина Борисова, Николай Вечтомов, Андрей Горбунов, Гриша, Франциско Инфанте-Аран, Платон Инфанте, Диана Капизова, Родион Китаев, Борис Кошелохов, Оля Кройтор, Кирилл (Лебедев) Кто, Алексей Лука, Александра Митлянская, Кирилл Михайлин, Игорь Мухин, Иван Найнти, Ирина Нахова, Владимир Немухин, Никола Овчинников, Анастасия Прахова, Алексей Партола, Катерина Серьезная, Олег Устинов, Дмитрий Цветков, Иван Чуйков, Юрий Шабельников, Матвей Шапиро, Игорь Шелковский, Сергей Шутов, Нестор Энгельке, Кир Эсадов.

Алексей Лука. Мебельный гарнитур № 3. Объект 2. 2023. Фанера, дерево, акрил, 80х48х23 см

Катерина Серьезная. Тоска. 2018. Зеркало, стекло, 320х320х200 см

Ирина Нахова. Идеальный город. 1978. Холст, масло, 150х200 см

Игорь Шелковский. Из серии «22 город». 2009. Дерево, акрил, 37,5х45х9 см

Дима Ретро. Живой и ладно. 2021. Фанера, лак, акрил, аэрозольная краска, 100х100 см

Владимир Немухин. Посвящение немецкому поэту Мартину Хюттелю. 1993. Бронза, 25,5х50х7 см

Юрий Шабельников. Конец фильма. 2008. Холст, акрил, 175х212 см