Коллективы Московской областной филармонии представят свои спектакли в Электроуглях и Балашихе

18 февраля коллективы Московской областной филармонии представят в Электроуглях и Балашихе сказочную историю и мюзикл для семейного просмотра.

Во время интерактивного музыкально-образовательного спектакля «Музыкальный лес» или «Сказка про то, как Иванушка невесту выручал» в Центре культуры и искусств г. Электроугли юные зрители вместе с Государственным академическим оркестром солистов «Русские узоры» и героями постановки отправятся в путешествие по мотивам русских народных сказок. Ребятам предстоит преодолеть сложные препятствия, найти друзей, отгадать множество загадок.

А во Дворце культуры «Балашиха» будет представлен самый востребованный и полюбившийся зрителям разных возрастов мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром».

Знаменитая сказка Корнея Чуковского получила яркое музыкально-хореографическое воплощение. В гости на именины к Мухе пришел целый Оркестр насекомых (оркестр народных инструментов) во главе с Кузнечиком-дирижером и танцевальный ансамбль Бабочек, Букашек и Божьих Коровок.

В этом спектакле, где всеми любимые строчки Чуковского сочетаются с музыкой Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского, дети принимают самое активное участие – поют, разгадывают загадки и даже танцуют.

Начало мероприятий в 12:00.

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