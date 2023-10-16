В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошел показ фильма «Кентавр» и первая Индустриальная среда – паблик-ток с ведущими представителями российской медиаиндустрии. Продюсер Дмитрий Литвинов, сценарист Михаил Зубко и режиссёр и выпускник ГИТРа Кирилл Кемниц не только рассказали о картине, но и обсудили роль современного кинообразования, особенности сторителлинга, продюсирования и дистрибьюции.

Продюсер Дмитрий Литвинов рассказал о том, по каким параметрам он выбирает проект: «Иногда бывает, что вы читаете сценарий и понимаете, что этому кино «быть». И вот так произошло с нашим продюсерским трио. Если когда вы читаете сценарий, на теле встают мурашки, значит материал, действительно, хорош».

Режиссер Кирилл Кемниц поделился историей поиска продюсера проекта: «Я позвонил Илье Найшуллеру, так как понимал, что в основном у нас видение работы с ним совпадает, и вкратце рассказал о проекте, то есть представил логлайн. Это был тот самый «питчинг в лифте». Илья сказал, что «история – огонь», и он хочет поучаствовать».

Кирилл также рассказал о кастинге: «Юрий Борисов – уже состоявший актёр – и он изначально планировался на главную роль, а вот Анастасия Талызина была утверждена практически в последний момент, и это было точное попадание в роль. Она должна была сыграть, с одной стороны, «прожжённого жизнью человека», но в то же время быть в некоторых моментах хрупкой и чувственной, чтобы к концу фильма мы прониклись ее историей. И Настя замечательно проделала этот переход».

Говоря о жанровых особенностях картины, Кирилл отметил, что его вдохновляли во многом корейские триллеры, и, возможно, поэтому в «Кентавре» так много жестокости. Хотя, как и корейские фильм, он «через жестокость говорит, наоборот, об «антижестокости»».



Место съемок «Кентавра» - Москва, однако в фильме нет особенных панорам города, позволяющие нам узнать город. Создатели высказались по этому поводу так: «Нам было важно показать, что такая история может произойти где угодно, чтобы люди разных стран и городов могли идентифицировать себя с героями фильма».

Сценарист Михаил Зубко поделился мнением о том, какая сцена является ключевой в фильме, на его взгляд: «Это - эпизод с танцем: в нем был аттракцион, химия. Наш фильм – это, в первую очередь, кино про притяжение и опасность. Поэтому этот образ, когда героиня танцует, а вокруг - пропасть, герой, который может сделать с ней все, что угодно, принципиально важен. Это квинтэссенция фильма. Эта сцена писалась изначально, как полный стриптиз на капоте машине, потом Настя как балерина сказала, что это будет плохо, и она сделает по-другому. И в результате все это трансформировалось ровно в то, что мы хотели по внутреннему ощущению. И, с точки зрения эстетики, стало тоньше, лучше. И в этом для меня заключается магия сценария: ты пишешь одно, а снимается другое, и ты никогда не знаешь, что в итоге получится».

Кирилл Кемниц также отметил, что эпизод с танцем, безусловно, является «квинтэссенцией главной идеи фильма о заблудших душах в большом мегаполисе, которые потерялись и как-то нашли друг друга. Именно в этой сцене появляется доверие, персонажи полностью раскрываются, показывая свою боль друг другу».

Напоследок авторы поделились мыслями о современном кинообразовании.

Продюсер Дмитрий Литвинов: «Актер может не иметь образования, и я знаю много примеров, когда находились талантливые люди без актёрского образования. А вот оператору, режиссеру, безусловно, необходимо образование. И продюсер тоже должен обязательно понимать, как устроен рынок, его механизм. Этому невозможно самому научиться. Многим продюсерам хорошо даже получить режиссёрское образование, чтобы видеть кино не только глазами продюсера, но и творца».

Сценарист Михаил Зубко: «Сценаристов сейчас неправильно учат. Идти на сценарные курсы есть смысл только тогда, когда ты сам много пишешь. Без практики, чисто теория – такое образование бесполезно».

Режиссер Кирилл Кемниц: «Для режиссера самое главное – это практика, режиссёр – это человек, который не может не снимать».

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