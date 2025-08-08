VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новая площадка Альпака Парка открылась в «Сокольниках»

alpaka
Фото © пресс-служба

В московском парке «Сокольники» открылась вторая площадка популярного Альпака Парка. Новое пространство расположится на пересечении 1-го Лучевого просека и Митьковского проезда, предлагая горожанам уникальный формат семейного отдыха.

В день открытия гости смогут познакомиться с пушистыми обитателями парка — дружелюбными альпака, узнать интересные факты об этих животных, покормить их и сделать памятные фотографии.

Новый Альпака Парк представляет собой современное эко-пространство, сочетающее развлекательные, образовательные и терапевтические функции. Проект создан как антистрессовая зона для жителей мегаполиса, где можно отдохнуть от городской суеты и пообщаться с животными.

Особенностью проекта стало внимание к комфорту как животных, так и посетителей. Инфраструктура парка включает благоустроенную территорию с зонами отдыха, детские игровые зоны, всесезонный кинотеатр, главную площадь для мероприятий, удобные дорожки, навесы и другие элементы, позволяющие посещать парк в любую погоду и в любое время года.

Проект предусматривает социальные инициативы — бесплатный вход для детей до 3 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. Предварительная запись не требуется, количество посетителей не ограничено.

Все альпака имеют родословные документы и опыт участия в международных выставках. Альпака — удивительно социальные и добродушные животные. Их общительность и мягкий характер делают взаимодействие с ними приятным для людей любого возраста.

