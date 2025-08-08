Новая площадка Альпака Парка открылась в «Сокольниках»

В московском парке «Сокольники» открылась вторая площадка популярного Альпака Парка. Новое пространство расположится на пересечении 1-го Лучевого просека и Митьковского проезда, предлагая горожанам уникальный формат семейного отдыха.

В день открытия гости смогут познакомиться с пушистыми обитателями парка — дружелюбными альпака, узнать интересные факты об этих животных, покормить их и сделать памятные фотографии.

Новый Альпака Парк представляет собой современное эко-пространство, сочетающее развлекательные, образовательные и терапевтические функции. Проект создан как антистрессовая зона для жителей мегаполиса, где можно отдохнуть от городской суеты и пообщаться с животными.

Особенностью проекта стало внимание к комфорту как животных, так и посетителей. Инфраструктура парка включает благоустроенную территорию с зонами отдыха, детские игровые зоны, всесезонный кинотеатр, главную площадь для мероприятий, удобные дорожки, навесы и другие элементы, позволяющие посещать парк в любую погоду и в любое время года.

Проект предусматривает социальные инициативы — бесплатный вход для детей до 3 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. Предварительная запись не требуется, количество посетителей не ограничено.

Все альпака имеют родословные документы и опыт участия в международных выставках. Альпака — удивительно социальные и добродушные животные. Их общительность и мягкий характер делают взаимодействие с ними приятным для людей любого возраста.