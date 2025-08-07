VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

«Белые ночи» – мечты, ставшие реальностью!

наталья котарева - татьяна буланова - белые ночи

Наталья Которева презентовала дуэт с Татьяной Булановой: «Белые ночи» — мечты, ставшие реальностью!

Наталья Которева с радостью сообщает о выходе своего нового дуэта с Татьяной Булановой. Как поделилась Наталья, «я давно хотела сделать совместную работу, и когда Татьяна согласилась, я была на седьмом небе от счастья». Этот долгожданный трек под названием «Белые ночи» вышел 1 августа и уже успел завоевать сердца поклонников.

5 августа состоялась съемка видеоклипа на эту чарующую композицию, который, несомненно, подчеркнет уникальную атмосферу и вдохновение, заложенные в песне.

Группа SAБЕТТА представила новую песню «Луна»

