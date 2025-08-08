«Души не чаю»: ART!ШОК и Анита Светлогорская выпустили гимн дружбе

На аудиостримингах вышла песня «Души не чаю» — второй дуэт ART!ШОК и Аниты Светлогорской. Трек занял 16 место чарта Bandlink.

«Это мелодичный гимн дружбе в стиле поп-рок. Летний, лёгкий, ламповый. Напоминание об одной из главных ценностей в нашей жизни. Мы уже представили песню на фестивале трансформационных игр «ПРО-ЯВЛЕНИЕ», сообществе «Деловой чайник» и рады тёплому отклику. Впереди новые выступления», — комментирует АRT!ШОК.

«Друзья, до чего мне вас не хватает», «Вы под кожей», — поют исполнители, подчеркивая, что настоящие соулмейты становятся родными людьми, по которым часто скучаешь и с которыми не соскучишься. Обволакивающий вокал, вдохновляющий текст и уютная аранжировка переносят в мир приятных воспоминаний о ценных моментах с близкими. Композиция проникнута атмосферой тёплых встреч, когда за чашкой чая можно посмеяться, поделиться сокровенным и поддержать друг друга.

ART!ШОК — артист-праздник, автор-исполнитель проникновенных песен о главном, победитель фестиваля «Сплав слов: Воплоти мечту» (ССВМ) в номинации «Топ 2025» и конкурса True Music в номинации «Видео, которым хочется поделиться», серебряный призер турнира «Рок» от «ПРО ПЕСНИ», полуфиналист MUZ ЗАВОД. Выпустил 16 синглов, которые попали в 12 плейлистов стримингов и ротировались на 10 радиостанциях. Два трека певца вошли в саундтрек сериала «Зависимые».

Анита Светлогорская (Муза любви) — лауреат вокальных конкурсов, исполняет трансформационные песни, которые помогают открывать и соединять сердца.

Предыдущая песня артистов «Сейчастье» заняла 20 место чарта Bandlink, попала в Нитро и эфир четырёх радиостанций, плейлисты «Источник: поп» и «Они взлетели в Нитро: поп» Яндекс Музыки.