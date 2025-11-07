Новые совместные кинопроекты стран СНГ перечислили в Москве

Копродукционные проекты и взаимодействие кинематографистов стран-участниц СНГ обсудили представители киноотрасли в ходе пленарной сессии на тему «Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ». Дискуссия прошла 2 ноября в кинопарке Москино в рамках фестиваля «Народы России и СНГ», который завершил свою работу 5 ноября в российской столице.

Спикеры от российской стороны рассказали о возможностях, которые сегодня открыты для коллег из стран ближнего зарубежья.

Алексей Фурсин отметил, что сумма рибейтов на копродукционные проекты, реализуемые в российской столице, доходит до 45%, а также напомнил о Московской КиноПлатформе – специализированном сайте столичной кинокомиссии, функционирующем на семи языках.

«Теперь практически из любой точки мира можно отправить заявку, сообщив о своём намерении снимать свой фильм в Москве», – подчеркнул участник дискусии.

Элла Тухарели подчеркнула, что ФПРК не только открывает новые возможности для кинематографистов, проживающих в регионах России, но и представляет богатую палитру культур народов нашей страны.

«Долгое время кинематографисты смотрели на наши регионы через столичный объектив. Это был объективный взгляд, но несколько усреднённый, оставлявший за кадром огромные пласты культуры и истории наших народов. Мы снимаем не “милые фильмы о провинции”, а совершаем культурную революцию, потому что региональное кино создает мосты между нами. Чем уникальнее история, тем универсальнее она становится», – пояснила представитель ФПРК.

Отметим, что ФПРК в качестве соорганизатора фестиваля «Народы России и СНГ» оказал содействие приезду представителей кинокомиссий, киностудий и кинокластеров из 11 регионов РФ, предоставив тем самым возможность их встречи с главами киностудий стран СНГ.

Борис Ханчалян отметил, что порядка 30% производимого холдингом контента – копродукционные проекты, реализованные совместно с Беларусью, Узбекистаном, КНР и другими странами. На данный момент ГПМ работает с 2600 блогерами из России и стран ближнего зарубежья, которые помогают продвигать проекты организации на постсоветском пространстве – в рамках деятельности агентства «Инсайт Люди», входящего в экосистему медиахолдинга.

Спикер рассказал также о масштабном проекте, реализуемом с рядом стран СНГ – восьмисерийной драме «Искра», посвященной истории Великой Отечественной войны. Продюсеры сериала Елена Торчинская и Артём Михалков подчеркнули, что это возможность «отдать дань памяти тем, благодаря которым у нас есть жизнь, будущее».

«Все киностудии стран СНГ будут вовлечены в кинопроизводство, съёмки будут происходить в нескольких странах ближнего зарубежья. Цель проекта – создать искреннюю историю героев, собирательными образами которых стали реальные люди – наши предки, внёсшие свой вклад в Великую победу», – пояснила Елена Торчинская.

Сахысалых Байрамов рассказал о фильмах, снятых в Туркменистане о войне, включая о картине, создаваемой совместно с петербургской киностудией «Лендок». Участник дискуссии отметил, что в прошлом году, к 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, совместно с узбекскими кинематографистами был снят одноименный фильм, представленный в нескольких странах. Напомним, что картина Музаффархона Эркинова «Махтумкули Фраги» была представлена и в России, на Х Каспийском медиафоруме в Астрахани.

По данным Байрамова, в Туркменистане снимается 20 кинолент, шесть из них – художественные, остальные – документальные. Спикер добавил, что в начале следующего года будет отмечаться 100-летие туркменского кино, и выразил уверенность в том, что киноотрасль в его стране будет развиваться ещё более интенсивно.

Ольга Хлащева напомнила, что в прошлом году студия «Казахфильм» отметила своё 90-летие, а также о том, что во время Великой Отечественной войны в Алматы были эвакуированы «Мосфильм», «Ленфильм», «Беларусьфильм». Вопросы сохранения исторической памяти наших народов, по данным спикера, остаются актуальными для организации: «Казахфильм» продолжает оцифровку советских кинолент совместно с российским Госфильмофондом. К примеру, отреставрированная картина Мажита Бегалина «Песнь о Маншук» была показана на фестивале «Лiстапад», прошедшем в Минске с 31 октября до 7 ноября.

Как и другие участники сессии, представитель казахстанской делегации выразила готовность к сотрудничеству и добавила, что одним из совместных проектов наших стран может быть создание сценарной мастерской.

Шуҳрат Хаитов сообщил, что в Узбекистане проходит масштабная работа по реформированию национальной киноотрасли. Одной из сторон этого процесса является старт медиапроекта «Живая история» – цикла фильмов, которые будут сняты и представлены зрителю в период 2024-2027 гг. Это порядка 50 художественных и художественно-публицистических кинолент, отражающих ключевые исторические вехи Узбекистана. На данный момент завершены четыре фильма, остальные находятся в производстве.

Продолжается взаимодействие с российскими партнёрами: совместно с киностудией «Лендок» снимается фильм «Волшебный кувшин», выход которого анонсирован в 2026 году. В ролях – Павел Деревянко, Артём Ткаченко, Равшана Куркова, Тихон Жизневский, а также индийско-американская актриса Пуджа Батра.

Кроме того Узбекистан, по словам спикера, реализует кинопроекты с Азербайджаном, Казахстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Махмадсаид Шохиён рассказал о совместном с «Лендоком» проекте «Тропа Гнева» (реж. Олег Фомин), а также картине «Рыба на крючке» (реж. Валерий Ахадов) производства Таджикистана, Ирана и России. В настоящее время идёт совместная с Узбекистаном работа над исторической кинолентой.

«Сегодня важно сохранить благородство миссии кино: не развлекать, а возвышать людей, не разделять, а объединять их», – отметил участник дискуссии, подчеркнув, что студия «Таджикфильм» так же открыта к сотрудничеству.

Евгений Арендаревич отметил, что в 21 веке в мире производится более шести тысяч фильмов в год, «и далеко не все они направлены на популяризацию гуманистических ценностей». По мнению белорусского делегата, страны СНГ, могут объединиться, чтобы защитить их, укрепить общее культурное пространство и внести свой вклад в формирование многополярного мира.

Модератором пленарной сессии выступил Иван Кудрявцев – автор и ведущий программы «Индустрия кино» (телеканал «Россия-24»), продюсер, председатель отборочной комиссии Московского Международного кинофестиваля, киножурналист.

В рамках форума также прошли открытые кинопоказы, в том числе – презентации фильмов, снятых при поддержке ФПРК.

В национальном центре «Россия» 3 ноября гостям были представлены документальные киноленты «Из кедра высеченный» (реж. Семен Колесников), «Назад в Ноглики» (реж. Дарья Разумникова, Дарья Агиенко), «Харама» (реж. Дмитрий Давыдов), «Хранители традиций» (реж. Родион Исмаилов) с участием создателей некоторых из них.