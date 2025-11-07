Жостово: юбилей в 200 лет!

В музее-заповеднике «Царицыно» открыта выставка «Жостово. Вызывающе красиво».

Их подносы и вправду – красота. Мы их все знаем – разные цветы – от роз до тюльпанов – на чёрном фоне. Жостово – производство, которому вот уже два века, с традициями и новшествами. Мастера и профессионалы далеко не одно десятилетие работают с разными темами, мотивами, социальными группами (благотворительность одно из направлений), экскурсионными группами. Увидеть примеры декоративно-прикладного искусства средней полосы России можно в зале Большого Дворца.

Подносы, без сомнения, главные герои выставки (Жостово входит в Реестр нематериального культурного наследия народов России), но экспозицию дополняют шкатулки, сухарницы, поддоны, народный костюм. Вся история развития производства, предметы из частных собраний – на стенах и в витринах. За двести лет существования Жостово претерпело немало трудностей, но традиция развивается, а в музейной коллекции содержится немало образцов высокого искусства.

Помимо прочего, Жостово всегда откликалось на события в истории страны, её лучших представителей – учёных, поэтов, писателей, космонавтов. Сцены из жизни Александра Пушкина, Ивана Тургенева, выход в космос, Олимпиада-80, диковинные растения, оммаж зарубежным художникам XIX века, геометрические композиции – всё это в истории, развитии и современности производства.

Марина АБРАМОВА,

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»