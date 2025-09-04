VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Новые транспортные проекты с дизайн-решениями представили на выставке «PRO//Движение. Экспо»

Магистральный тепловоз ТЭ26

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций Лаб 20/50 принял участие в международной выставке «PRO//Движение. Экспо», представив свои последние разработки в области железнодорожного транспорта. На выставке были продемонстрированы проекты, над которыми работала команда студии, включая дизайн магистрального тепловоза ТЭ26 и пассажирских вагонов нового габарита Т.

Магистральный тепловоз ТЭ26

Магистральный тепловоз ТЭ26 стал первым грузопассажирским локомотивом постсоветского периода, разработанный с применением современных цифровых технологий, в том числе 3Д-моделирование, что позволило отработать и оптимизировать технологические процессы с помощью компьютерной визуализации. Дизайн локомотива подчеркивает его технологичность и мощь. Тепловоз разработан специалистами компании «ТМХ-Инжиниринг», дизайн кабины машиниста и экстерьер ТЭ26 созданы командой Лаб 20/50.

Дизайн-команда разработала современную маску тепловоза, которая гармонично сочетает в себе технологичность и узнаваемые черты магистрального локомотива. В основу дизайна маски ТЭ26 легла концепция единого стиля для линейки локомотивов ТМХ. Маска получила современный облик с продуманной светотехникой и аэродинамическими элементами. Дизайн магистрального тепловоза был разработан с учетом всех технических требований и особенностей эксплуатации. Интерьер кабины машиниста стал светлым, эргономичным и удобным. Каждая деталь и ее расположение продуманы. Кабина тепловоза стала комфортнее для работы

вагон

купе

Пассажирский вагон габарита Т представляет собой инновационную разработку, созданную специалистами компаний «ТМХ-Инжиниринг», Лаб 20/50 совместно с Федеральной пассажирской компанией — российским национальным железнодорожным перевозчиком, работающим в дальнем сообщении. Проект включает в себя одноэтажный штабной пассажирский вагон габарита Т модели 61-4535 (штабной) и Одноэтажный купейный пассажирский вагон габарита Т модели 61-4533 (купейный). Длина вагона увеличилась на 73 см, ширина на 28 см, по сравнению с широко распространенным габаритом 1-ВМ. На 9 см шире стал проход по салону, а спальные места длиннее на 20,5 см. Также появилось дополнительное пассажирское купе.

Основной задачей дизайн-команды было сделать вагон, максимально удобный для путешествия каждого пассажира – как на верхней полке, так и на нижней. В итоге около каждого места расположен свой столик, розетка, сейф, крючки и т.д. А благодаря увеличенной длине спальных полок поездка станет комфортней даже для высоких пассажиров.

За счет дизайн-решениям, новый вагон позволяет обеспечивать равный комфорт пассажирам. Кроме того, в нем установлены современные системы торможения, энергоснабжения, обеспечения микроклимата управления и диагностики, которые повышают его эффективность.

