Самые популярные книги лета

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на цифровую литературу и определил, какие книги и жанры стали самыми востребованными по итогам лета 2025 года. Среди художественных произведений лидерство одержал мировой бестселлер «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос. В рейтинге нон-фикшн первое место принадлежит аудиокниге «Трансерфинг себя» в озвучке Михаила Черняка Вадима Зеланда.

Рейтинг художественной литературы возглавила сага о драконах «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос. На втором месте — аудиокнига в озвучке Олега Кейнза и Алисы Тверской «Звездная кровь – 8. Истинный» digital-автора Литрес Романа Прокофьева. Бронза — у зарубежного фэнтези «Железное пламя» Ребекки Яррос. Топ-5 замыкают «Четвёртое крыло» – первая часть цикла «Эмпирей» и эпический роман «Тума» от мастера исторической прозы Захара Прилепина.

Лидерство в категории нон-фикшн одержала аудиокнига «Трансерфинг себя» в озвучке Михаила Черняка Вадима Зеланда. Серебро — у психологического бестселлера «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира. Следом вновь идут аудиокниги в озвучке Михаила Черняка авторства Вадима Зеланда: на третьей строчке расположился «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов», на четвертой — сборник «Трансерфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V». Замыкает топ-5 произведение в аудиоформате «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди.

«Фэнтези – один из самых популярных жанров в сервисе Литрес. И Ребекка Яррос, возглавившая этим летом список самых читаемых книг, пользуется феноменальным спросом. «Ониксовый шторм» это уже третий роман из цикла «Эмпирей» – и преданные читатели продолжают следить за этой фантастической историей. Вообще нет ничего крепче, чем читательская любовь. Это мы видим по Вадиму Зеланду, книги которого не просто бестселлеры, а лонгселлеры. Его «Трансерфинг себя» возглавил рейтинг в категории нон-фикшн – Зеланд много лет подряд рассказывает читателям, как изменить свое мышление и сознание и действительно стать лучшей версией себя», — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

По итогам лета самыми популярными жанрами по выручке год к году (по всем моделям монетизации) стали фэнтези, фантастика, детективы, саморазвитие и психология, любовные романы, проза, бизнес, классика и эзотерика.