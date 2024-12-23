Новый стиль российского производства: в Москве завершился проект «Фабрика дизайна 3.0»

20 декабря в Москве состоялся финал проекта «Фабрика дизайна 3.0». Этот конкурс дизайн-решений соединяет на одной платформе российский бизнес и талантливых специалистов в сфере дизайна для создания инновационных решений в самых разных сферах производства: машиностроения, электроники, мебельной промышленности, образовательной робототехники, туризма, культуры и других. Конкурс проводится Агентством креативных индустрий (АКИ) совместно с Союзом Дизайнеров России. В третьем потоке конкурса поступило более 60 задач от более чем 40 компаний-заказчиков, 177 дизайнера разработали 85 дизайн-решений.

На третьей «Фабрике» дизайнеры предлагали свои идеи по трем направлениям — «Промышленный дизайн», «Графический дизайн», «Средовой дизайн и дизайн интерьеров». Это были самые разнообразные решения: по созданию «умных» и эстетичных предметов мебели и освещения, электроприборов различного назначения, интерактивных обучающих игрушек, фирменного стиля брендов, интерфейса мобильного приложения для детей с особенностями развития и др. В категории «Промышленный дизайн» акцент был сделан на функциональных и инновационных продуктах, которые гармонично сочетают практичность и эстетику. В «Графическом дизайне» участники представили креативные визуальные решения, способные эффективно передавать идеи и эмоции. В «Средовом дизайне и дизайне интерьеров» были предложены разработки предметов для повышения качества жизни.

Как отметила генеральный директор АКИ Гюльнара Агамова, «За три года из конкурса дизайн-решений проект трансформировался в полноценную профессиональную площадку, где создается облик окружающих нас предметов. Причем самых разных – от планировки машиностроительного завода до мебели, посуды и медицинского оборудования. В этом году мы охватили свыше 60 российских регионов, более 500 дизайнеров разработали свыше сотни дизайн-концепций».

Больше всего заявок поступило из Москвы (184). На втором месте оказалась Московская область (59), а на третьем Санкт-Петербург (47). 82 российские компании выступили в роли заказчиков и предложили 121 техническое задание. Среди них — «Семеновская роспись», «Гжель — художественные мастерские», «Торговый дом «Гулливер и Ко», «Роббо», «Организация развития игровой индустрии», издательства АСТ, «Бомбора» и ЭКСМО, «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», «Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова» Центр развития дизайна, «Фирма Изотерм», «Вольтс Бэтэри», «ИТС-Сибирь», «ОКЦ СВАО», «Промобот», «Алиот» и другие компании. Всего было разработано 292 дизайн-решения. По итогам заключено свыше 30 соглашений о сотрудничестве между дизайнерами и компаниями.

Среди победителей этого года — такие яркие и интересные проекты, как памятник «Тетрису», стеллаж, сделанный в виде настоящего арт-объекта, для интерьера из натуральных материалов, брендбук экспортного центра для повышения узнаваемости за рубежом с использованием традиционной символики, коллекция фарфоровой посуды в форме шлемов древнерусских богатырей и другие оригинальные разработки.

В финале «Фабрики дизайна 3.0» свои проекты презентовали лидеры третьего потока. Победителем в категории «Промышленный дизайн» стал Кирилл Никольский с чехлом для насосной станции, спроектированным для компании «Моторкон». В номинации «Графический дизайн» победил Артур Авдеев с проектом бренда Томской области. Лучший проект в области средового дизайна и дизайна интерьеров предложила Юлия Роднова, разработавшая редизайн сети пекарен «ПечъдаХлеб».

«Мне очень понравился конкурс. Вся система построена на том, чтобы продвигать и развивать участников самого разного уровня. В процессе у тебя есть возможность «прокачать» те нюансы, в которых тебе пока не удалось достигнуть совершенства. Я участвую уже второй раз, и видно, как уровень работ растет. Ко мне уже обратились два потенциальных партнера, и я надеюсь с ними посотрудничать», — отметила Юлия.

На мероприятии участники конкурса и компании-заказчики традиционно подписали несколько соглашений.

Совладелец сети пекарен «ПечъдаХлеб» Наталья Васина заключила соглашение с дизайнером Кириллом Журавлевым, который разработал интересный вариант редизайна интерьера сети. Наталья отметила, что «редизайн – обманчиво простая задача. На первый взгляд, речь идет о простом апгрейде, но нам хотелось какого-то свежего взгляда для того, чтобы двинуться дальше, не изменив своей идентичности. Кириллу удалось то, что мы ожидали: сделать следующий шаг в развитии образа наших пекарен с сохранением их аутентичности».

Марина Ратехина, руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО Моторкон, договорились с Даниилом Скворцовым о дальнейшей работе над насосной станцией в шумозащитном капоте/кожухе стационарного и мобильного исполнения. «”Фабрика дизайна” стала для нас интересным опытом. Ранее мы пытались решать дизайн-задачи своими силами, но теперь видим, что появились новые квалифицированные специалисты, которым можно доверить эту работу. Важно, что отрасль развивается, а внимание к ней растет. Промышленный дизайнер работает на стыке инженерных решений и визуального исполнения, и его задача — создать продукт, который не только эстетически привлекателен, но и эффективен в работе».

Учредитель ООО «Дизайн-Фактория» Павел Нестеров заключил соглашение сразу с шестью дизайнерами конкура, чтобы поработать над дизайном предметов мебели. Юлия Миронова, директор по развитию Ателье Sonich Bespoke, заключили соглашение с Артуром Авдеевым, перед которым стояла задача разработки логотипа.

Участников оценивали ведущие эксперты российской индустрии дизайна. Среди них — основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн» Сергей Смирнов; основатель и генеральный конструктор студии «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов; заведующий кафедрой «Графический дизайн» Национального института дизайна, проректор по творческой работе, науке и цифровой трансформации Национального института дизайна Сергей Солтан; арт-директор студии Артемия Лебедева Сергей Кулинкович и многие другие. Председателем жюри стал президент Союза Дизайнеров России, академик Национальной Академии Дизайна, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Виталий Ставицкий. «Уверен, что благодаря «Фабрике дизайна» в нашей индустрии появятся новые лица, которые и будут формировать наше будущее», — отметил он.

Партнеры конкурса «Фабрика дизайна 3.0»: издательство «Бомбора», книжный сервис «Литрес», Школа дизайна НИУ ВШЭ, Ассоциация брендинговых компаний России, «Смирнов Дизайн», национальный центр промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ», Студия дизайна АРТ-АП.

Информационные партнеры: Sostav, «Сноб», АГН «Москва», «Монокль», Designers from Russia, «АртМосковия», Агентство культурной информации, InterMedia, «Точка ART», Moscow Daily News, Daily Moscow, «Типичная Москва», TechInsider, Spark, Elite Interiour.

Агентство креативных индустрий (АКИ) при столичном Департаменте культуры – институт развития креативных индустрий Москвы. Основные задачи Агентства — создание благоприятных условий для развития представителей кино, моды, дизайна, современного искусства, видеоигр, музыки, издательского дела и др., продвижение их продукции на международных рынках, а также формирование положительного имиджа столицы как международного центра креативных индустрий.