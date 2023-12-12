Обнародованы имена финалистов премии «Виктория»

11 декабря 2023 года в отеле Марриотт Ройал Аврора состоялась пресс-конференция Российской национальной музыкальной премии «Виктория», на которой был объявлен шорт-лист номинантов. Организаторы также раскрыли некоторые подробности предстоящей церемонии награждения.

Участниками пресс-конференции стали:

Юрий Костин, президент Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория», президент радиохолдинга «Газпром-Медиа радио», Вице-президент Российской академии радио; Филипп Киркоров, Народный артист Российской Федерации; Денис Клявер, певец, музыкант, композитор.

«С момента учреждения в 2015 году Российская национальная музыкальная премия «Виктория» стала одной из самых узнаваемых в России. Главные принципы премии - объективность, некоррупционность, неангажированность и некорпоративность! — заявил президент премии Юрий Костин. – Именно ими мы с Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым (прим. учредители премии «Виктория») руководствовались при создании «Виктории».

«Огромное спасибо Михаилу Гуцериеву, Игорю Крутому и Юрию Костину за Российскую национальную музыкальную премию «Виктория». В первую очередь, «Виктория» — это грандиозное шоу с объективными результатами голосования. Я 24 раза номинировался на премию и 11 раз побеждал. Всегда адреналин зашкаливал, когда объявлялись финалисты, а ты сидишь в зале, волнуешься и думаешь: назовут или не назовут. С полной уверенность заявляю: премия «Виктория» — самая честная премия в нашей стране, а ещё она мне дорога тем, что носит имя моей дочери, моей мамы. Виктория — это победа и это класс!» — отметил Филипп Киркоров.

Финалистов музыкальной премии «Виктория-2024» выбирали из более 640 произведений и проектов путем закрытого голосования членов Академии российской музыки, в числе которых народные артисты России, известные композиторы, поэты и продюсеры, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов.

«Каждый год мы делаем премию «Виктория» еще более значимой и вдохновляющей для всех, кто связан с музыкой в России. Я всегда призываю академиков премии голосовать не только сердцем и эмоциями, но и проявить свой профессионализм. От итогов голосования зависит, какой разнообразной музыкальной палитрой предстанут перед нами артисты российского шоу-бизнеса на такой авторитетной площадке, как наша Российская национальная музыкальная премия «Виктория». Выбор академиков влияет на судьбу не только отдельных артистов, но и всего музыкального сообщества», — сказал президент премии Юрий Костин.

Российский певец, композитор Денис Клявер поделился своими эмоциями:

«В 2018 году премия «Виктория» стала для меня самой главной точкой отсчёта. Я для себя понял, что состоялся уже как сольный артист, когда получил сразу две премии за свою песню «Когда ты станешь большим» в номинациях «Песня года» и «Клип года». Я видел эмоции коллег, которые искренне радовались за меня, это большая честь! И были те, кто немного расстроился, признав первенство моей песни: «Да, это победа в честной борьбе».

Юрий Костин подытожил пресс-конференцию:

«Режиссёром шоу Российской национальной музыкальной премии «Виктория» неизменно стал Андрей Болтенко — человек очень творческий, который скрупулезно работает над каждым номером. Те, кто смотрел телеверсии предыдущих церемоний, могли оценить невероятную картинку. Мы держим марку. Я желаю всем финалистам, без исключения, получить заветную статуэтку, и пусть победит сильнейший!».