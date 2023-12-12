Из глубины. Остросюжетный триллер

После крушения самолета над Тихим океаном уцелевшие пассажиры и экипаж начинают борьбу за выживание со стихией. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья. В водяном плену опасности поджидают со всех сторон. На что придется пойти героям, чтобы выжить в жутких условиях?

Фильм поможет встряхнуться и пережить яркие эмоции после затяжных новогодних каникул. После того как самолет терпит крушение над Тихим океаном, непохожим друг на друга героям придется объединиться, чтобы выбраться из водного плена. Взаимопонимания добиться трудно, спастись в одиночку — невозможно. Оставшиеся в живых пассажиры будут решать разногласия, пока авиалайнер погружается в воду и зависает на краю глубокого подводного ущелья. Запас воздуха быстро заканчивается. Шансов выжить становится все меньше. На что пойдут пассажиры и члены экипажа, чтобы выбраться на свободу? Куда приведет их инстинкт выживания? «Из глубины» — это комбинация фильма-катастрофы, психологической головоломки и триллера о выживании.

Режиссер картины Клаудио Фах («Викинги») признается: «“Из глубины” — захватывающая дух история выживания в экстремальных условиях. Сюжет похож на «американские горки», с острыми ощущениями и неизвестностью за следующим поворотом, с отлично прописанными персонажами, которые через усилие справляются, казалось бы, с непреодолимыми препятствиями. «Захватывающий» и «экстремальный» — два слова, которые лучше всего описывают этот фильм».

Фильм отличает яркий каст, собравший актеров из самых популярных сериалов современности. Двух главных персонажей из разных слоев общества, столкнувшихся по воле случая, сыграют Колм Мини (Пеле: Рождение легенды, Законопослушный гражданин, Последний из могикан) и Филлис Логан (Аббатство Даунтон, Доктор Кто). Компанию им составит Уильям Аттэнборо (Дюнкерк), Джеймс Кэрролл Джордан (Десятое королевство), Мануэль Пасифик (Терминатор: Тёмные судьбы), а также Джеремия Амур, Софи Макинтош и Грейс Неттл.

Продюсерами картины выступили Уилл Кларк (Грязь, Диего Марадона), Молли Коннерс (Бердмэн), Анналиса Дэвис (Возмездие). За сценарий «Из глубины» ответственен специализирующийся на фильмах-катастрофах Энди Мэйсон, спродюсировавший такие фильмы как «Синяя бездна» и «Новая эра Z».