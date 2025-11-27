Обновленная экспозиция к Дню морской пехоты открылась в Музее Победы

В День морской пехоты, Музей Победы представит обновленную экспозицию в рамках проекта «Семейные реликвии». Выставку посвятят морским пехотинцам — участникам Великой Отечественной войны.

«Перед началом Великой Отечественной в составе советских вооруженных сил почти не имелось частей морпехов. Существовала только 1-я особая бригада морской пехоты Балтийского флота и несколько рот морской пехоты в Дунайской и Пинской военных флотилиях. С началом боевых действий стали формировать новые части морской пехоты. Они подчинялись флотскому командированию, но нередко передавались под управление сухопутных войск и действовали исключительно в их интересах. На Балтийском флоте морпехи героически действовали в оборонительных боях в Прибалтике летом 1941 года, участвовали в обороне Ленинграда, проявили себя при обороне морских баз. Так, гарнизон базы на полуострове Ханко держался 164 дня. На Черном море морские пехотинцы также участвовали во всех ключевых сражениях, в том числе в героической обороне Одессы, Севастополя и Новороссийска. Морпехи Северного флота внесли значительный вклад в разгром немцев и финнов в Заполярье. Так, в октябре 1944 года части морской пехоты успешно высаживались в тыл немецким войскам во ходе Петсамо-Киркенесской операции», — рассказали в Музее Победы.

Новая выставка расскажет о судьбе и боевом пути старшего краснофлотца 3-й Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Илье Ароновиче Ландо.

«Илья Ландо родился в 1920 году в Полтаве. Во время Великой Отечественной войны проходил службу в 63-й Киркенесской бригаде морской пехоты Северного флота: сначала рядовым в 104-м артиллерийском полку, потом — разведчиком взвода разведки 2-го отдельного стрелкового батальона. Участвуя в операции по захвату пленного в декабре 1942 года, находился в правом прикрытии, когда противник обнаружил разведгруппу и открыл сильный ружейно-пулеметный огонь. Ландо со своим напарником подобрался к огневой точке и подорвал ее противотанковыми гранатами, тем самым обеспечив взятие пленного и отход группы. В октябре 1943 года в бою по прорыву переднего края противника уничтожил двух фашистов. Неоднократно участвовал в вылазках в район обороны противника для разведки инженерных сооружений и огневых точек противника. 29 декабря 1943 года участвовал в разведоперации по захвату пленного. Когда группа захвата выполнила задачу и возвращалась назад, противник огнем из пулемета преградил им путь отхода. Ландо, рискуя жизнью, открыл автоматный огонь по амбразуре ДЗОТа противника и заставил немецкого пулеметчика прекратить стрельбу, тем самым дал возможность группе захвата возвратиться без потерь и выполнить задачу. За годы войны Илья Аронович совершил десятки вылазок в тыл врага для уничтожения огневых точек и захвата пленных. Также участвовал в боях Восточно-Прусской операции и закончил войну в Пиллау», — рассказали в Музее Победы.

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, отличное выполнение боевых заданий командования по захвату пленных Ландо был награжден медалью «За отвагу», за участие в Петсамо-Киркенесской операции — медалью «За оборону Советского Заполярья», а также медалью «За боевые заслуги» и другими. Образцы наград можно будет увидеть на обновленной выставке.

Во временной экспозиции также будут представлены предметы, переданные в дар Музею Победы вдовой героя Полиной Ароновной Серой. Так, гости увидят блокнот Ильи Ландо, в котором он вёл личные записи в годы войны, в том числе песни, адреса знакомых, краткие записи дневникового характера. Среди уникальных экспонатов — грамоты с объявлением благодарностей приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа Сталина за освобождение города Петсамо и порта Киркенес, а также нагрудный знак «Отличный разведчик». Выставку дополнят также образцы формы морских пехотинцев и архивные фотографии.