Выставку Русского музея на ВДНХ посетили более 150 тысяч человек

русский музей вднх
Фото: пресс-служба ВДНХ

Интерес к выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» не угасает: экспозицию в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ посетили уже более 150 тысяч ценителей изобразительного искусства.

150-тысячным посетителем стала учитель начальных классов московской школы № 2048 Людмила Филимонова. Она пришла на экскурсию вместе со своими учениками-третьеклассниками. В подарок от ВДНХ Людмила Николаевна получила каталог выставки. Кроме того, учителю и ученикам подарили билеты на каток — совершить ледовую прогулку ребята смогут вместе с родителями в любой день сезона.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» открылась на ВДНХ 6 сентября и стала важным культурным событием как для двух российских столиц, так и для всей страны. Это не типовая экспозиция, а действительно уникальный проект, специально подготовленный Русским музеем в качестве изящного подарка столице ко дню рождения.

Образ города получился очень живым и многогранным, и в этом главный секрет успеха выставки. Здесь иконы XV–XVII веков соседствуют с пейзажами допожарной Москвы и современными видами столицы, рядом возникают драматичные исторические сюжеты из разных эпох и портреты людей, оставивших заметный след в судьбе столицы.

Гости отмечают, что время на выставке пролетает незаметно, а полученное яркое впечатление остается надолго. Судя по записям, оставленным в Книге отзывов, большинство посетителей находит в экспозиции что-то новое. Кто-то открывает для себя ранее незнакомые имена художников или нехрестоматийные произведения знаменитых мастеров; кто-то с удивлением замечает, как изменились знакомые улицы; кто-то увлеченно рассматривает ту старую Москву, которой еще нет на фотографиях. Радость открытия воодушевляет и дает импульс дальнейшему погружению в историю столицы и знакомству с русским искусством.

Многие отмечают, как органично вписалась выставка в интерьеры павильона № 1 — «Центральный» павильон на ВДНХ как музейное пространство для многих гостей тоже стал приятным открытием.

