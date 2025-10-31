Оборотни — любимые мистические герои Хеллоуина

В преддверии Хеллоуина, который отмечается 31 октября, книжный сервис Литрес изучил спрос пользователей на литературу о разных представителях потусторонних сил. В октябре (01.10.2025—29.10.2025) самой популярной среди россиян нечистью стали оборотни. Спрос на произведения о них на 150% превысил средний спрос на книги о вампирах, ведьмах, зомби и других представителях потусторонних сил. Также в жанрах мистики и ужасов выросла доля русской литературы с 15% в 2024 году до 25% в 2025 году.

31 октября по всему миру отмечается Хеллоуин, канун Дня всех святых. Специально к этой дате книжный сервис Литрес изучил спрос пользователей на литературу о разных представителях нечистой силы в октябре (01.10.2025—29.10.2025). На первой строчке рейтинга самой популярной среди россиян нечисти оказались оборотни. Спрос на литературу о них на 150% выше, чем средний спрос на книги о потусторонних силах. Вторыми по популярности представителями нечисти стали ведьмы, третьими — вампиры.

В целом спрос на литературу в жанрах мистики и ужасов накануне Хеллоуина остаётся стабильным от года к году, однако в 2025-м зафиксирован рост выручки (по всем моделям монетизации) от продажи русской литературы по теме. В октябре 2025 года выручка с книг российских авторов составила 25% от продаж всего контента в упомянутых жанрах, тогда как за аналогичный период 2024 года — 15%.

В период с 1 октября по 29 октября 2025 года рейтинг самых популярных книг в жанрах мистики и ужасов возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в озвучке Дарьи Мороз, Александра Клюквина и Максима Суханова. На второй строчке — популярная вампирская сага Стефани Майер «Сумерки». Замыкает топ-3 «Скорбь сатаны» — мистический роман Марии Корелли о сделке с дьяволом.