Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUОборотни — любимые мистические герои Хеллоуина

Оборотни — любимые мистические герои Хеллоуина

editor
By editor
44
замок дракулы
Замок вампиров и оборотней. Иллюстрация: Творческая мастерская NESNOVA

В преддверии Хеллоуина, который отмечается 31 октября, книжный сервис Литрес изучил спрос пользователей на литературу о разных представителях потусторонних сил. В октябре (01.10.2025—29.10.2025) самой популярной среди россиян нечистью стали оборотни. Спрос на произведения о них на 150% превысил средний спрос на книги о вампирах, ведьмах, зомби и других представителях потусторонних сил. Также в жанрах мистики и ужасов выросла доля русской литературы с 15% в 2024 году до 25% в 2025 году.

31 октября по всему миру отмечается Хеллоуин, канун Дня всех святых. Специально к этой дате книжный сервис Литрес изучил спрос пользователей на литературу о разных представителях нечистой силы в октябре (01.10.2025—29.10.2025). На первой строчке рейтинга самой популярной среди россиян нечисти оказались оборотни. Спрос на литературу о них на 150% выше, чем средний спрос на книги о потусторонних силах. Вторыми по популярности представителями нечисти стали ведьмы, третьими — вампиры.

В целом спрос на литературу в жанрах мистики и ужасов накануне Хеллоуина остаётся стабильным от года к году, однако в 2025-м зафиксирован рост выручки (по всем моделям монетизации) от продажи русской литературы по теме. В октябре 2025 года выручка с книг российских авторов составила 25% от продаж всего контента в упомянутых жанрах, тогда как за аналогичный период 2024 года — 15%.

В период с 1 октября по 29 октября 2025 года рейтинг самых популярных книг в жанрах мистики и ужасов возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в озвучке Дарьи Мороз, Александра Клюквина и Максима Суханова. На второй строчке — популярная вампирская сага Стефани Майер «Сумерки». Замыкает топ-3 «Скорбь сатаны» — мистический роман Марии Корелли о сделке с дьяволом.

Предыдущая статья
Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и другие на Юбилейном шоу «Русского Радио»
Следующая статья
Ориентир II. Восток романтический. XIX век

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru