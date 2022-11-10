Мероприятия, посвящённые 265-летию Российской академии художеств

В 2022 году отмечается 265-летие основания Российской академии художеств. Академия художеств – наиболее активно действующее, значительное и авторитетное творческое учреждение России, не имеющее аналогов в мире, реализующее общенациональные интересы в сфере развития художественной культуры и эстетического воспитания, утверждающее фундаментальные гуманистические ценности. Она работает во всех регионах нашей страны и во многих государствах мира и представляет собой одну из основных сил в современной культуре.

Современная Академия имеет глубокие исторические корни. Она преемница Императорской академии художеств, обеспечившей великие достижения русского искусства XVIII–XX веков и создавшей свою художественную школу, которая дала образование классикам отечественного искусства. Авторитет академии художеств в нашей стране и в мире на протяжении всей ее истории чрезвычайно высок.

В частности, в состав Академии художеств с 1757 по 1917 годы входили практически все выдающиеся деятели отечественного изобразительного искусства, архитектуры, театра, музыки и многие выдающиеся деятели мировой культуры. В 1918 году была упразднена и пережила ряд тяжелых десятилетий. К полноценной жизни Академия смогла вернуться только после Великой Отечественной войны, когда в 1947 году Советом министров СССР была учреждена Академия художеств СССР, объединившая в единой структуре научные, творческие, музейные и образовательные художественные учреждения. Это Научно–исследовательский музей, Научно–исследовательский институт, ведущие художественные институты страны – Репинский и Суриковский, а также художественные школы при них, что оказало положительное влияние на совершенствование процесса академического художественного образования. Оснащение Академии художеств СССР мощной научно–методической и исполнительской базой, включающей творческие мастерские, лаборатории, издательство, обеспечило дальнейшее успешное развитие.

Сегодня, под руководством Народного художника СССР и РФ, Президента Зураба Константиновича Церетели, Российская академия художеств является ведущим государственным научным и методологическим центром получения новых знаний о закономерностях создания произведений искусства и развития художественного образования на всех уровнях изучения, сохранения и популяризации художественных ценностей.

С начала 2022 года Академией был запланирован и проведен ряд мероприятий, приуроченных к 265-летию, в основе которых — поддержка профессиональной творческой деятельности в области изобразительного искусства во всем разнообразии его видов и жанров, архитектуры и дизайна, а также сохранение и актуализация художественных традиций народов Российской Федерации, являющихся неотъемлемой частью отечественной культуры.

За текущий год Академией был реализован ряд научных конференций и круглых столов по тематике, связанной с вопросами развития научно-исследовательских и научно-образовательных программ и творческих связей между учреждениями культуры, науки, образования регионов Российской Федерации с участием профессорско-преподавательского состава учебных заведений, подведомственных Минкультуры России, а также изучающие и обобщающие творческий опыт отечественной и мировой художественной культуры, базирующиеся на фундаментальных и прикладных научных исследованиях по актуальным проблемам истории и теории искусства и архитектуры.

В ноябре 2022 года в Музее-мастерской крупнейшего скульптора, живописца и монументалиста, президента Российской академии художеств З.К.Церетели в Переделкино запланирован мастер-класс по живописи, который мастер проведёт для учеников Российской государственной специализированной академии искусств.

Подробнее о творческих встречах с выдающимися деятелями искусства, циклах образовательных лекций в режиме онлайн или очного проведения, мастер-классах, лежащих в основе совершенствования теории и практики уникальной системы академического художественного образования и эстетического воспитания, которые были реализованы РАХ в рамках юбилейной программы, можно узнать на сайте rah.ru.

Фото — Иван НОВИКОВ-ДВИНСКИЙ, РАХ

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