Объявлен шорт-лист всероссийской «Премии Читателя»

Российская государственная библиотека для молодежи обнародовала финальный список юбилейного, десятого, сезона всероссийской «Премии Читателя». В отобранный перечень вошли десять произведений отечественных авторов, впервые опубликованных в 2024 году. Формирование списка финалистов базировалось на изучении читательских предпочтений в 51 библиотеке из 37 субъектов Российской Федерации.
В текущем сезоне премия будет присуждена исключительно в категории «Художественная проза». В числе номинантов — не только известные авторы, такие как Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин и Алексей Варламов, но и писатели, представляющие разнообразие жанров современной литературы: Яна Вагнер, Светлана Тюльбашева, Николай Свечин, Надежда Алексеева и другие.
По словам куратора премии Евгения Харитонова, «финальный список главной литературной награды библиотечного сообщества традиционно демонстрирует широкий спектр жанров – от интеллектуального мейнстрима до психологического постапокалипсиса, мистики и детективного фэнтези. Перед жюри, состоящим из 60 молодых экспертов со всей страны, стоит нелегкая задача. Особенностью текущего сезона является повторное попадание в шорт-лист книги прошлогоднего победителя. Будет интересно узнать, сумеет ли он повторить свой успех».
Всероссийская «Премия Читателя» — это первая и самая крупная в России литературная награда, присуждаемая библиотечным сообществом. Она была основана Российской государственной библиотекой для молодежи в 2015 году при поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Победители выбираются на основе анализа читательского интереса и голосования жюри, в состав которого входят читатели библиотек в возрасте от 18 до 35 лет.
Имена лауреатов X сезона будут объявлены на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction.
В шорт-лист вошли:
- Алексеева Надежда. Полунощница. – М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2024;
- Вагнер Яна. Тоннель. – М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2024;
- Варламов Алексей. Одсун. Роман без границ. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2024;
- Дашкевич Виктор. Демон из Пустоши. – М.: Эксмо, 2024;
- Качур Катя. Ген Рафаила. – М.: Эксмо, 2024;
- Лукьяненко Сергей. Поиски утраченного завтра. – М.: АСТ, 2024;
- Пелевин Виктор. Круть. – М.: Эксмо, 2024;
- Реньжина Настасья. Бабушка сказала сидеть тихо. – М.: Эксмо, 2024;
- Свечин Николай. Ледяной ветер Суоми. – М.: Эксмо, 2024;
- Тюльбашева Светлана. Лес. – М.: Дом историй, 2024.