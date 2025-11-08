Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Объявлен шорт-лист всероссийской "Премии Читателя"

Объявлен шорт-лист всероссийской «Премии Читателя»

Российская государственная библиотека для молодежи обнародовала финальный список юбилейного, десятого, сезона всероссийской «Премии Читателя». В отобранный перечень вошли десять произведений отечественных авторов, впервые опубликованных в 2024 году. Формирование списка финалистов базировалось на изучении читательских предпочтений в 51 библиотеке из 37 субъектов Российской Федерации.

В текущем сезоне премия будет присуждена исключительно в категории «Художественная проза». В числе номинантов — не только известные авторы, такие как Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин и Алексей Варламов, но и писатели, представляющие разнообразие жанров современной литературы: Яна Вагнер, Светлана Тюльбашева, Николай Свечин, Надежда Алексеева и другие.

По словам куратора премии Евгения Харитонова, «финальный список главной литературной награды библиотечного сообщества традиционно демонстрирует широкий спектр жанров – от интеллектуального мейнстрима до психологического постапокалипсиса, мистики и детективного фэнтези. Перед жюри, состоящим из 60 молодых экспертов со всей страны, стоит нелегкая задача. Особенностью текущего сезона является повторное попадание в шорт-лист книги прошлогоднего победителя. Будет интересно узнать, сумеет ли он повторить свой успех».

Всероссийская «Премия Читателя» — это первая и самая крупная в России литературная награда, присуждаемая библиотечным сообществом. Она была основана Российской государственной библиотекой для молодежи в 2015 году при поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Победители выбираются на основе анализа читательского интереса и голосования жюри, в состав которого входят читатели библиотек в возрасте от 18 до 35 лет.

Имена лауреатов X сезона будут объявлены на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction.

В шорт-лист вошли:

  • Алексеева Надежда. Полунощница. – М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2024;
  • Вагнер Яна. Тоннель. – М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2024;
  • Варламов Алексей. Одсун. Роман без границ. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2024;
  • Дашкевич Виктор. Демон из Пустоши. – М.: Эксмо, 2024;
  • Качур Катя. Ген Рафаила. – М.: Эксмо, 2024;
  • Лукьяненко Сергей. Поиски утраченного завтра. – М.: АСТ, 2024;
  • Пелевин Виктор. Круть. – М.: Эксмо, 2024;
  • Реньжина Настасья. Бабушка сказала сидеть тихо. – М.: Эксмо, 2024;
  • Свечин Николай. Ледяной ветер Суоми. – М.: Эксмо, 2024;
  • Тюльбашева Светлана. Лес. – М.: Дом историй, 2024.
