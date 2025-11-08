Объявлен шорт-лист всероссийской «Премии Читателя»

Российская государственная библиотека для молодежи обнародовала финальный список юбилейного, десятого, сезона всероссийской «Премии Читателя». В отобранный перечень вошли десять произведений отечественных авторов, впервые опубликованных в 2024 году. Формирование списка финалистов базировалось на изучении читательских предпочтений в 51 библиотеке из 37 субъектов Российской Федерации.

В текущем сезоне премия будет присуждена исключительно в категории «Художественная проза». В числе номинантов — не только известные авторы, такие как Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин и Алексей Варламов, но и писатели, представляющие разнообразие жанров современной литературы: Яна Вагнер, Светлана Тюльбашева, Николай Свечин, Надежда Алексеева и другие.

По словам куратора премии Евгения Харитонова, «финальный список главной литературной награды библиотечного сообщества традиционно демонстрирует широкий спектр жанров – от интеллектуального мейнстрима до психологического постапокалипсиса, мистики и детективного фэнтези. Перед жюри, состоящим из 60 молодых экспертов со всей страны, стоит нелегкая задача. Особенностью текущего сезона является повторное попадание в шорт-лист книги прошлогоднего победителя. Будет интересно узнать, сумеет ли он повторить свой успех».

Всероссийская «Премия Читателя» — это первая и самая крупная в России литературная награда, присуждаемая библиотечным сообществом. Она была основана Российской государственной библиотекой для молодежи в 2015 году при поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Победители выбираются на основе анализа читательского интереса и голосования жюри, в состав которого входят читатели библиотек в возрасте от 18 до 35 лет.

Имена лауреатов X сезона будут объявлены на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction.

В шорт-лист вошли: