«Они потрясли мир. Антонио Бандерас. Великий соблазнитель»

Антонио Бандерас – воплощение испанской страсти, пылкий любовник и опасный соблазнитель. Голливуд превратил скромного юношу в главного мачо мирового кино. Но на пути к славе артиста ждало немало тяжелых испытаний. В 2019 году Антонио стал самым кассовым актером в истории Испании, однако, несмотря на многочисленные номинации и награды, главную статуэтку Голливуда – «Оскар» — он так и не получил.

Хосе Антонио Домингес Бандерас родился в Малаге. Изначально театр и актерская карьера его не привлекали. Родители настаивали, чтобы сын выучился на врача. Но, как и многие испанские юноши, Бандерас мечтал стать футболистом и даже считался перспективным нападающим. Спортивная карьера оборвалась из-за перелома лодыжки во время одного из матчей.

Вскоре он попал на мюзикл в местный театр. Финальный акт настолько впечатлил молодого человека, что о футболе он забыл навсегда.

В 19 лет Антонио с одним чемоданом и горстью мелочи в кармане отправился покорять столицу – Мадрид. Он ютился в коммунальной квартире, спал на старом диване с торчащими пружинами и голодал. Каждый вечер заглядывал в кафе у театра, где друг-официант передавал ему чужой недоеденный сэндвич и недопитый стакан пива. В какой-то момент Антонио уже хотел все бросить и вернуться домой, но судьба свела его с руководителем Национального театра. Бандерас сам напросился на пробы. В составе труппы была местная звезда – яркая и уверенная в себе Ана Леса. Она вскоре стала его первой супругой. Девушка буквально втянула Антонио в богемный водоворот Мадрида, где его заметил начинающий, но уже скандальный режиссер Педро Альмодовар. Сначала Антонио появился в фильме «Накладные ресницы» в образе молодого любовника пожилой дамы, потом был «Лабиринт страстей».

Роль в оскароносном фильме «Женщины на грани нервного срыва» сделала Бандераса актером международного уровня. На волне успеха он вместе с супругой Аной Лесе сыграл семейную пару в сериале «Женщина в вашей жизни». Никто тогда не предполагал, что сюжет этой ленты окажется роковым предсказанием.

Когда Антонио получил предложение сняться в голливудской драме «Короли Мамбо», он поначалу хотел вежливо отказаться. Но после нескольких читок сценария понял, что хочет полететь в Америку. В Голливуде Бандерас встретился с Мелани Гриффит, которая стала для него любовью и проклятием.

Свою третью и последнюю супругу артист встретил в 55 лет. Ею стала бизнес-вумен Николь Кимпел. Их счастье едва не разрушило страшное событие – в 57-лет у Бандераса случился инфаркт во время тренировки. Тот день артист называет своим вторым рождением.

Когда-то в маске Зорро он прыгал по крышам, размахивал шпагой и целовал самых красивых женщин Голливуда. По слухам, интимная близость у него могла случиться где угодно – будь то прыжок с парашютом или тайное свидание на кладбище. Мадонна два года пыталась «захомутать» испанского красавчика, Сальма Хайек рыдала в его постели. А сегодня Антонио Бандерас каждое утро застёгивает скромный кардиган и идёт проверять, как подают паэлью в его ресторане.