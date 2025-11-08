Оратория Роберта Шумана «Рай и пери» прозвучит в Концертном зале им. Чайковского

В Концертном зале им. Чайковского совсем скоро состоится кульминационное событие XI Международного фестиваля вокального искусства «Опера Априори» – третий, самый масштабный по составу участников концерт. В программе – редко звучащая в России оратория Роберта Шумана «Рай и пери», где главную партию исполнит ведущая солистка Большого театра Альбина Латипова.

В поисках пути в рай, через земли Индии, Египта и Ближнего Востока, крылатой деве из персидских легенд окажут помощь оркестр Musica Viva, Государственный академический русский хор им. Свешникова и его солистка Гиляна Дорджиева, Шота Чибиров из «Геликон-Оперы», Магеррам Гусейнов из Мариинского театра, а также Карина Демурова, сделавшая карьеру в оперных театрах Италии, Испании и Швейцарии.

Дирижером этого масштабного музыкального действа выступит Джереми Уолкер, руководящий Оперным театром Московской консерватории и Московским театром мюзикла. В необычной роли чтеца выступит певец, телеведущий и медиа-персона Прохор Шаляпин. Он проведет слушателей от небес к землям Востока, наподобие Вергилия, ведущего Данте по Чистилищу, где пери ищет особый дар для ангела, охраняющего врата рая. Перед каждой из трех частей оратории, исполняемой на немецком языке, Шаляпин будет читать отрывки из поэмы Василия Жуковского «Пери и ангел». Это позволит слушателям понять все нюансы либретто и погрузиться в литературный язык великого русского поэта, чтобы затем полностью сосредоточиться на музыке и исполнителях.

Внешний вид солистов будет выдержан в едином стиле, а их концертные костюмы дополнят аксессуары от Модного дома LyapinaK. Ранее, на фестивале «Опера Априори», наряд-трансформер от этого ателье помогал Диляре Идрисовой преобразиться в разных персонажей, а платье от Сэмми Котвани превратило оперную певицу в индийскую царицу. В декабре костюмы солистов, созданные специально для фестиваля, будут представлены на выставке «Люди. Куклы. Маски» в Государственном музее Востока.