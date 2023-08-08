В июле Пятый канал установил сразу четыре исторических рекорда. Максимальные показатели по среднесуточному просмотру зафиксированы в основных аудиториях «Все 25-59», «Все 18+» и «Все 4+», а также в женской аудитории «25-59». По итогам июля Пятый вошел в ТОП-3 популярных федеральных каналов.

За сутки в целом в основных аудиториях «Все 25-59», «Все 18+» и «Все 4+» доли составили 7,34%, 8,31% и 7,98% соответственно. Высокие результаты обеспечили каналу третье место в национальном рейтинге эфирных вещателей. Женская аудитория «25-59» продемонстрировала среднюю долю 8,34%, а это второе место среди всех федеральных каналов. С понедельника по четверг в тайм-слоте 19:00-24:00 в июле доля аудитории «Женщины 25-59» составила 11,15%, что позволило Пятому занять первое место вечернего прайма.

Популярностью у телезрителей пользовались детективы собственного производства «Свои» и «Условный мент». По данным Mediascope, в июле «След» стал лучшим среди всех телесериалов с долей 11,9% в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». С 22 июля начался показ оригинальной новинки «Лицемеры». В этот день 9,4% жительниц страны возрастного сегмента «25-59» следили за расследованиями с участием необычных героев. В прошлом аферисты и мошенники теперь помогают отделу внедрения раскрывать сложные дела и ловить преступников.

По пятницам транслировались марафоны документальных программ «Они потрясли мир». Истории о самых громких любовных историях кумиров миллионов 14 июля получили долю 8,7% в аудитории «Все 25-59» и заняли второе место в своем тайм-слоте.

13 августа поклонников детективного жанра ждет еще одна премьера. В эфир выйдет восемь эпизодов сериала «Контуженный» с Антоном Батыревым в главной роли. Его герой – командир СОБРа Дмитрий Чистяков когда-то получил тяжелую контузию в горячей точке. Последствия черепно-мозговой травмы дали о себе знать во время выполнения очередного служебного задания – Чистяков потерял сознание. Медкомиссия признает его негодным к службе. Вместе с этим у офицера открывается дар: он начинает видеть чужие воспоминания после прикосновения к какой-либо вещи. Эта особенность помогает Чистякову в расследованиях, но может и убить.

В новом телевизионном сезоне телезрителей Пятого канала ждет еще несколько премьер. В эфир выйдут новые серии детективов «След», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Свои», «Великолепная Пятерка», «Стражи Отчизны» и оригинальные новинки «Моя девочка», «Витязи», Настоящий», «Пилигрим». Также запланирован выход цикла познавательных программ с элементами расследований «Страна Советов».

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