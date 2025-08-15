Объявлены финалисты конкурса «Культурная столица 2027 года»

Брифинг конкурса городов России «Культурная столица года» состоялся в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» 15 августа 2025 года. В ходе мероприятия были объявлены финалисты конкурса на звание «Культурной столицы 2027 года».

Участниками пресс-конференции стали:

Николай Новичков, председатель Оргкомитета конкурса, депутат Государственной Думы ФС РФ, доктор экономических наук, профессор;

Галина Сташевская, заместитель директора Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерства цифрового развития;

Анжела Мумаева, заместитель директора департамента культуры Мэрии города Грозного;

Юрий Трофимов, министр культуры Омской области;

Марина Мишункина, первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты»;

Елена Мулланурова, бренд-директор, руководитель дирекции по развитию бренда и мультимедиа-проектам ИД «Аргументы и факты», модератор дискуссии.

Открыла ​​брифинг Елена Мулланурова:

– «Культурная столица» – удивительный проект, благодаря ему мы видим, как культурно и экономически развиваются наши города в регионах, как стремятся дотянуться до высокой планки, обозначенной организаторами конкурса.

Николай Новичков кратко напомнил присутствующим о том, как устроен конкурс:

– В конкурсе «Культурная столица года» мы выбираем не просто самый культурный и самый активный в плане мероприятий город. Мы выбираем лидера страны с точки зрения стратегического цивилизационного развития. Если город претендует на этот статус, то в конкурсный процесс должна быть вовлечена не только администрация региона, но и местный бизнес, и жители.

Затем Анжела Мумаева представила доклад о том, какие инфраструктурные изменения произошли в Грозном за 2025 год. По ее словам, наследие победы в конкурсе будет влиять на всю Чеченскую Республику в течение десятилетий.

Юрий Трофимов рассказал о ходе подготовки Омска к статусу «Культурной столицы 2026 года». Количество идей, принятых к исполнению, оказалось так велико, что некоторые из них было решено реализовать уже в 2025 году, чтобы начать привлекать туристов заблаговременно.

Самой интригующей частью мероприятия, конечно же, стало объявление финалистов конкурса на 2027 год – их представил Николай Новичков.

Официально оформленные заявки первого этапа подали 26 городов (в алфавитном порядке): Архангельск, Владикавказ, Вологда, Воронеж, Гатчина, Донецк, Ижевск, Калуга, Кемерово, Кострома, Липецк, Луганск, Нальчик, Новосибирск, Орел, Петрозаводск, Псков, Рязань, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Улан-Удэ, Ульяновск, Челябинск и Южно-Сахалинск.

Эксперты в сфере культуры, экономики и городского управления в течение месяца занимались кропотливой оценкой всех поданных заявок, и наибольшее количество баллов набрали (в алфавитном порядке):

Вологда;

Калуга;

Новосибирск;

Рязань;

Сочи;

Ставрополь;

Ульяновск;

Челябинск.

Эти 8 городов и вышли в финал конкурса.

Галина Сташевская рассказала о том, как была организована работа экспертов, а также представила актуальные данные о ходе народного голосования. Оба процесса реализуются через специальный сервис на портале «Госуслуги».

«Народное голосование» – одна из ключевых номинаций общенационального конкурса среди городов России «Культурная столица года». При этом народная поддержка важна как сама по себе, так и с точки зрения влияния на шансы города победить в официальном Конкурсе, поскольку учитывается Оргкомитетом на заключительном этапе конкурсных состязаний.

К середине августа свои голоса любимым городам отдали уже около 200 000 россиян. Голосование в номинации продлится до 5 декабря, при этом оно не будет ограничено только городами-финалистами. Шансы на победу в народном голосовании имеют все 26 городов, заявившихся на участие в конкурсе.

Марина Мишункина призвала журналистов региональных изданий участвовать в освещении конкурса:

– Региональные СМИ могут служить прекрасным драйвером достижений в культуре и креативных индустриях. Практика показывает, что читатели лучше всего реагируют на контент, адаптированный под местные культурные, языковые и социальные особенности, и лучше всего его создают именно региональные журналисты. Это дает преимущества и в стратегической работе.

Победитель конкурса “Культурная столица 2027 года” будет назван 14 декабря текущего года по итогам публичных презентаций городов-финалистов на торжественной церемонии в Москве, в Национальном центре «Россия».

В завершение брифинга Николай Новичков отметил:

– Многие из 26 городов, участвующих в конкурсе этого года, сегодня не вышли в финал и наверняка расстроились. Но я хочу заметить, что работа, которую вы проделали при подаче заявки – важный опыт, ценнейший задел на будущий год, и его непременно стоит использовать в будущем. Кроме того, на торжественной церемонии в декабре команды ряда городов, которым не хватило баллов для вхождение в число финалистов, будут отмечены специальными дипломами.

В своем комментарии по итогам брифинга директор фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук Александр Протасевич отметил зримые социально-экономические эффекты общенационального конкурса и растущий интерес регионов к участию в нем, большую работу проведенную командами всех 26 городов-участников первого этапа конкурса на звание «Культурная столица 2027 года», достойный уровень представленных ими сложных межведомственных заявок.

Конкурс «Культурная столица года» – проект, призванный способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов. В нем могут принимать участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ (вне зависимости от числа жителей) и другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек.

Общенациональный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.