Марина Кравец, Павел Прилучный и Лариса Брохман: ТНТ раскрывает каст семейного фильма «Умка» 

Телеканал ТНТ совместно с киностудией «Союзмультфильм», кинокомпанией 1-2-3 Production (входит в ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа холдинга») и студией CGF объявляют актёрский состав семейного фильма «Умка». К съёмкам картины под руководством режиссёра Максима Пешкова присоединились: Марина Кравец (Айна, мама Тайкэ), Павел Прилучный (папа Тайкэ), Лариса Брохман (Умка), Ярослав Матвеев (Тайкэ), Анастасия Лапина (белая медведица, мама Умки), Герасим Васильев (Шаман — дедушка Тайкэ), Дмитрий Куличков (Седой, браконьер), Жаргал Бадмацыренов (Москвич) и Антон Ескин (Тюлень).

«Умка» — это волшебное новогоднее приключение, которое не оставит никого равнодушным. Эта история подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни. Зрителей ждёт современная интерпретация классической истории о мальчике и белом медвежонке, где на первый план выходят темы дружбы, семьи и настоящих чудес.

В Новогоднюю ночь Тайкэ (Ярослав Матвеев) и Умка (Лариса Брохман) одновременно загадывают сокровенное желание – найти настоящего друга. Чудесная встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнает заезжий браконьер Седой (Дмитрий Куличков) со своими подельниками. Обманув Тайкэ, они похищают маму Умки (Анастасия Лапина), чтобы продать белую медведицу в частный зоопарк. Но храбрый Тайкэ, к которому на помощь придет его семья, сделают все, чтобы спасти и вернуть Умке его маму.

Сценарий написали Александр Вялых, Алексей Корда, Екатерина Мавроматис при участии Максима Пешкова. Визуальную магию истории воплощают операторы Максим Хоменко и Степан Бешкуров, а художником-постановщиком выступила Жанна Пахомова. Продюсеры картины — Артём Михалков, Елена Торчинская, Николай Соломенцев, Владимир Шапошников, ведущий продюсер — Борис Кокин, исполнительный — Дарья Градобоева.

Павел Прилучный, актёр, исполнитель роли папы Тайкэ: «Для меня «Умка» — это история, которая живёт в сердцах наших родителей, нас и теперь — наших детей. Быть частью такого проекта — ответственность и большая радость. Современный ремейк сохраняет ту самую магию доброты и чуда, что была в оригинале, но при этом говорит со зрителем на новом языке.

Сегодня дети растут в мире, где всё быстро меняется, но ценности — дружба, доверие, связь с природой — остаются вечными. Для меня важно, что фильм не просто ностальгирует, а даёт новому поколению свою собственную «точку входа» в эту сказку. Я помню, как в детстве пересматривал старую версию и особенно трогала сцена, где Умка и мальчик прощаются. Эта грусть, смешанная с надеждой… Когда я работал над ролью, то вспоминал свои детские переживания — как важно, чтобы тебя поняли, даже если ты «другой». Думаю, многие взрослые, глядя на экран, вспомнят что-то своё, а дети — поверят в эту дружбу».

Марина Кравец, актриса, исполнительница роли мамы Тайкэ: «Умка» — это мультфильм, который любой взрослый, выросший в постсоветском пространстве, хранит в памяти. Медведица — медвежонок — мальчик воспринимаются как что-то очень близкое и почти родное. В фильме я играю маму Тайкэ по имени Айна. Ей повезло с сыном: он растет добрым, славным мальчиком. А мне очень повезло с Ярославом Матвеевым, который играет Тайкэ, мы быстро нашли общий язык. Мы снимаем кино для всей семьи, и даже если не помнить в точности сюжет, есть какое-то внутреннее ощущение, что это про дружбу, про что-то очень хорошее. Наш «Умка» будет самым тёплым фильмом про зиму!».

Лариса Брохман, актриса, голос «Умки»: «Для меня «Умка» — это не просто роль, а большая честь и символическая веха. Моя первая работа в мультипликации была с медвежонком Элькой — “внуком” того самого Умки, а теперь я озвучиваю самого Умку. Это удивительно трогательно, особенно, потому что оригинального персонажа озвучивала потрясающая Маргарита Корабельникова, чьи работы всегда были для меня эталоном. Я очень рада, что в нашем фильме сохранились те вечные ценности, ради которых вообще стоит снимать детское кино: дружба, любовь, верность, семья. В этой истории нет новомодных словечек и лишних “современных” отсылок — здесь всё по-настоящему, по-честному. Мне кажется, такие фильмы особенно нужны детям, чтобы они росли в мире, где важны доброта, искренность и забота друг о друге. Я сама выросла в атмосфере любви и радости, и именно такого счастливого детства хочу пожелать каждому. Пусть у всех будет такой верный друг, как у Умки Тайкэ, а в доме всегда царят мир, дружба и счастье!».

Ярослав Матвеев, актер, исполнитель роли Тайкэ: «Для меня огромная честь играть Тайкэ. “Умка” — самая добрая и трогательная история про взаимовыручку и взаимопонимание. С этим мультиком связано всё моё детство: мама пела мне колыбельную «Ложкой снег мешая…», а я мечтал познакомиться и подружиться с белым мишкой, как Тайкэ. Кстати, бабушка за несколько недель до моего утверждения в проект подарила мне пижаму с белым медведем — вся семья знает, как я их люблю. Я восхищаюсь поступками и смелостью Тайкэ. Это тот случай, когда персонаж, его характер полностью соответствуют моим внутренним ощущениям. Я бы хотел, чтобы дети, как и Тайкэ, учились храбрости и чуткости, знали, что друг всегда придёт на помощь, а желания сбываются не только в новогоднюю ночь. Мы всегда должны верить, что добро побеждает зло, что есть настоящие, верные друзья и что самое ценное — это семья. Я верю, что наш проект проникнет в сердце каждого ребёнка».