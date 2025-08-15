В столице обсудили перспективы креативной экономики

Клуб продюсеров Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Лаборатория креативных индустрий Школы управления СКОЛКОВО провели пленарную дискуссию и открытый питчинг проектов в рамках мероприятия «Creative Pitch Day: инвестиции в креативные индустрии». В мероприятии приняли участие более 150 человек, среди которых были предприниматели, эксперты, представители государственного сектора и общественности.

Мероприятие собрало таких экспертов и представителей креативного сектора, как директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде, руководитель региональной экспертной группы АСИ по креативным индустриям Дмитрий Тимуршин, руководитель Лаборатории креативных индустрий Школы управления СКОЛКОВО Лидия Рой, директор MBA и магистерских программ школы СКОЛКОВО Булат Нуреев, доцент кафедры международных и экономических исследований Владимир Коровкин, руководитель направления по развитию дизайна Сбер Оксана Полетимова, Президент БРИКС Центра Висенте Барриентос, представитель продюсерского центра “НАЧАЛО” Дмитрий Шмелев, продюсер и специалист по креативному и творческому развитию Animacord Дмитрий Гординский, заместитель управляющего директора ПАО Совкомбанк Борис Весельский, руководитель проектов по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерина Кондакова, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов, PR-директор металлургического холдинга «Новосталь-М» Василиса Пешкова и др.

В рамках мероприятия состоялась питчинг сессия, где предприниматели представили 14 проектов, которые уже сейчас помогают развивать креативную экономику России. В числе участников представители таких проектов, как 3D Платформа, проект «Всемурад» креативного агентства «Синестезия», фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда», проект «Кинопарк» Ялтинской киностудии, первый креативный кластер в г. Ярославль «Фабрика КОРД», анимационная студия «Платошка», мужской бренд одежды EDELMEN и др. Победителями стали проекты «Ольфакторная карта России. Парфюмерия культурных кодов» и «Кинопарк Ялтинская киностудия». Они получили возможность встретиться и обсудить перспективы развития брендов с Екатериной Черкес-заде и Лидией Рой.

Екатерина Черкес-Заде, директор Дивизиона развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив, отметила: «Креативная экономика построена на талантах, и наша цель — создавать условия, в которых они могут развиваться в России и быть востребованными на мировом рынке. Для этого необходимы инвестиции во все направления — от медиа и архитектуры до исполнительских искусств и дизайна. Важно поддерживать как локальные инициативы, так и их выход на международный уровень. Мы стремимся не только сохранять и приумножать потенциал внутри страны, но и настраивать креативный сектор на экспорт, предлагая миру уникальные продукты с российским культурным кодом. Инвестиции в креативные индустрии — это не просто вклад в отдельную отрасль, а стратегическое вложение в будущее экономики и конкурентоспособность страны».

Лидия Рой, руководитель Лаборатории креативных индустрий СКОЛКОВО, подчеркнула: «Креативная экономика — это не только культура и искусство, но и мощный двигатель экономического роста. Ее развитие невозможно без долгосрочных инвестиций и грамотного сопровождения проектов на всех стадиях — от идеи до устойчивого бизнеса. Сегодня особенно важно формировать доверие между авторами, инвесторами и партнерами, создавая прозрачные механизмы поддержки и понятные условия для вложений. Там, где есть готовность инвестировать в талант и инновационные решения, появляются новые продукты, компании и целые отрасли, которые меняют экономический ландшафт страны».

Александр Гагиев, директор по взаимодействию с креативными индустриями музыкального сервиса «Звук» отметил: «Основной критерий эффективности бизнеса — это востребованность. Основной драйвер роста бизнеса сегодня — это эмоциональное измерение продукта, потому что в плоскости цены и качества конкуренция уже закончилась. Выбирают тех, кто может сделать яркий продукт с сильной идей, несущей эмоциональный заряд, который будут разделять и масштабировать сами люди. Задача продюсера — находить такие идеи на миллион и реализовывать их потенциал. Практически везде сегодня работают инструменты шоу-бизнеса и креативных индустрий, инвесторы точно так же как и обычные люди реагируют на шоу-эффект и голосуют рублем за то, что знают, за то что в тренде, за то что востребовано или обладает потенциалом. Креативные индустрии — невероятный, неиссякаемый и пока что местами недооцененный драйвер роста нашей экономики. Инвестиции в креативную экономику позволяют не только поддерживать талантливых авторов, но и выводить уникальные проекты на международный рынок, превращая творческий потенциал в экономический результат».

Галина Дегтярева, управляющий партнер венчурного фонда «Аэтон», обозначила: «Нужно претворить идею в жизнь. Для этого и нужны инвесторы. Сейчас в креативной экономике достаточно мало венчурных инвестиций, в основном инвестиции государственные. Основные акторы — это государство и их институты развития, и задача увеличить долю негосударственных инвесторов. Один из барьеров состоит в том, что корпорации не готовы рисковать и вкладывать средства в молодые компании. Сейчас в России достаточно высокий уровень подготовки проектов с точки зрения идей, однако стоит не забывать и о бизнес составляющих: объем целевого рынка, бизнес-модель, юнит экономика и пр. Это позволит удовлетворить запрос инвестора и привлечь его в свой проект, что поможет сократить время и быстрее выйти на новый уровень».