Официальная деловая программа Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema прошла в Москва-Сити

Выставка моды LeShow 2024. Фото: Le Show, Москва-Сити, Москва, 05.06.2024 г.

Международный кинофестиваль Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2024 (далее — Кинофестиваль) в течение 2024 г. проводит свою деловую программу на международных выставках, подтверждая свой международный статус:

В феврале на Международной выставке легкой промышленности Fashion Style Russia 2024 в Крокус Экспо (видео);

В мае на 1 Евразийском цивилизационном форуме «Уникальная Евразия» в финале 4 Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» в Старом Гостином дворе в Москве (видео);

В июне в Москва-Сити на Международной выставке моды LeShow 2024 (Организатор: TURKEL FAIR ORG (ТУРЦИЯ) (видео, фото);

В августе планируется повторное проведение в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

На прошедшей выставке моды LeShow в Москва-Сити приняли участие 111 экспонентов из Турции, России, Китая и Пакистана. Деловая программа выставки впервые дополнилась культурным кинособытием — Кинофестивалем. Кроме того, в Москва-Сити удалось собрать для выступления сразу 3 лауреатов Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».

Официальная деловая программа Кинофестиваля «Креативные индустрии: кино, мода и цифровое искусство» (№106 в госперечне Минкультуры России, ISNI 0000 0005 1267 2135) на Международной выставке моды LeShow 2024 состояла из следующего (видео HD со звуком DD 5.1):

Продакт-плейсмент модных брендов в кино. Спикер: Ананишнев Владислав Владимирович, руководитель – заместитель председателя жюри Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema 2024, главный редактор Журнала «Богема» – Лауреата Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено», руководитель бренда «Vladislav Ananishnev», доцент Института кино и телевидения (ГИТР), кандидат экономических наук, член Союза журналистов России, лауреат премий в области красоты и здоровья «Грация» и др. (Москва).

Кластеры креативных индустрий: барьеры и драйверы развития. Спикер: Каримова Ирина Юрьевна, ментор Фонда «Сколково», старший преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии» Московского политехнического университета, аспирант Института проблем управления РАН (ИПУ РАН); Лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Журналист, редактор, издатель»; руководитель портала FashionEducation.ru (Москва).

Креативные индустрии в выставочных и событийных проектах. Спикер: Липатов Борис Валерьевич – Директор по развитию Фонда сохранения и развития культуры, духовно-нравственных ценностей и исторической памяти «Уникальная Страна» и Проекта «Уникальная Россия», член жюри Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2024 (Москва).

Развитие креативных индустрий в Евразии. Спикер: Пётр Козырев, Вице-президент Евразийского делового клуба, организатор форума «Уникальная Евразия» в рамках выставки «Уникальная Россия» (Москва).

Неделя моды: шоу-показы, образовательная программа и премия, трудности в организации и участии дизайнеров. Спикер: Иванюшкина Екатерина, организатор Недели моды Neva Fashion Week в г. Санкт-Петербург, дизайнер бренда Rina Collection, певица, лауреат Премий Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2022, 2023 (Санкт-Петербург).

Технологии в моде и интерактивный дизайн. Спикер: Ховрачева Полина Павловна, главный редактор Журнала ProCapitalist.ru – Лауреата Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено», преподаватель и владелец Лаборатории Робототехники, производитель робо-костюмов с WiFi-управлением для шоу-бизнеса, инженер-схемотехник (Екатеринбург).

Креативный бизнес-медиаконтент. Спикер: Колобова Юлия, руководитель b2b-платформы и журнала «Модный Magazin», эксперт по управлению сложными и многоуровневыми it — проектами, руководитель по маркетингу крупных розничных сетей мужской и женской одежды (Москва).

Модные премии. Презентация крупнейшего исследования в России, опубликованного в журнале Harper’s Bazaar Serbia. Спикер: Ананишнев Владислав Владимирович, главный редактор Журнала «Богема» (Москва).

Программа кинофестиваля (показ модных фильмов: лауреаты La Boheme Cinema 2023 и заявки La Boheme Cinema 2024):

Лауреат La Boheme Cinema 2023 в номинации «Лучший модный фильм (дизайн костюма)»: A duvida permanente, Adrien Ganzer, Франция, 2023 г.;

Гран-при La Boheme Cinema 2023: I Wear My Culture Fashion Film, Gilmore Qhawe Khumalo, Зимбабве, 2023 г.;

La Boheme Cinema 2024: Фильм «Метаморфозы», St. Petersburg State Institute of Film and Television, SPbGIKiT, режиссер — Мерьем Джеферли, Россия, 2024 г.;

La Boheme Cinema 2024: Документальный фильм «История бренда Vladislav Ananishnev», совместное производство ООО Москластер и АНО ВО ГИТР, Россия, 2024 г.

Официальная деловая программа Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema на Международной выставке моды LeShow 2024. Фото: Le Show, Москва-Сити, Москва, 05.06.2024 г.

Спикеры Каримова Ирина и Колобова Юлия на Официальной деловой программе Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema на Международной выставке моды LeShow 2024. Фото: Le Show, Москва-Сити, Москва, 05.06.2024 г.

Телеведущая, певица Анна Калашникова и Korhan YAZGAN, Chairman of the Management Board TURKEL Fair Organization Inc. Фото: Le Show, Москва-Сити, Москва, 05.06.2024 г.

Ананишнев Владислав Владимирович, руководитель – заместитель председателя жюри Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema 2024, главный редактор Журнала «Богема» и Korhan YAZGAN, Chairman of the Management Board TURKEL Fair Organization Inc. Фото: Le Show, Москва-Сити, Москва, 05.06.2024 г.

Посол Пакистана Muhammad Khalid Jamali и торговый представитель на выставке моды LeShow 2024. Фото: Le Show, Москва-Сити, Москва, 05.06.2024 г.

Иностранные СМИ на выставке моды LeShow 2024. Фото: Le Show, Москва-Сити, Москва, 05.06.2024 г.

Диплом участника LeShow — Официальной деловой программе Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema. Фото: Le Show, Москва-Сити, Москва, 05.06.2024 г.

Cпикеры Официальной деловой программе Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema-главные редакторы модных журналов: Ирина Каримова, Колобова Юлия, Ананишнев Владислав. Фото: Le Show, Москва-Сити, Москва, 05.06.2024 г.