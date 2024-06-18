Пермский театр «У Моста», признанный лучшим региональным театром России — снова в Москве.

В столице труппа Сергея Федотова покажет московской публике на сцене театра им. Гоголя «кавказскую серию» — это уже полюбившиеся зрителям столицы грузинские истории «Мачеха Саманишвили» и «Ханума», а также премьерный для московской сцены спектакль по армянскому фольклору «Храбрый Назар».

«Храбрый Назар» – потрясающий театральный праздник!

Это зажигательные армянские танцы и песни, захватывающий сюжет, талантливая актёрская игра и бешеная энергетика. Трусливого, но сообразительного бедняка Назара выгоняет из дома сварливая жена — и начинаются его невероятные приключения: на пути ему встречаются великаны, на него нападает саблезубый тигр, он выигрывает войну с вражеским войском и… много чего еще!

Отдельное место в спектакле занимают армянские танцы, особенно боевой танец Ярхушта. Он заряжает энергией зрителей до такой степени, что зрители в финале сами танцуют.

Известная сказка армянского фольклора в постановке Сергея Федотова разожжёт огонь даже в самом холодном сердце. Уморительно-смешные, гротескные бедняк Храбрый Назар, его скандальная толстуха-жена, три страшных, но страшно тупых великана, весёлые пьяницы, словно зазывающие к себе на пир, создают атмосферу настоящего армянского базара.

«Федотову удалось воплотить на сцене дух сказочно прекрасной древней Армении. Зрители увидели зажигательные армянские танцы в исполнении самых настоящих этнических армян в ярких традиционных национальных костюмах. «Храбрый Назар» – это сказка о дураке, трусе и наглеце, который хотел получить все блага жизни, ничего не делая, уповая лишь на удачу и счастливое везение. Этакий армянский вариант Емели или Иванушки-дурачка, ярко показанный Федотовым», – так оценила спектакль критик Ирина Малютина.