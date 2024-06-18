РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиВышел клип на песню бойца СВО, основанной на реальных событиях

Вышел клип на песню бойца СВО, основанной на реальных событиях

editor
By editor
58
Грау - держись

В День России состоялся релиз видеоклипа на песню участника специальной военной операции из ДНР Николая Романенко. Произведение было написано в боевой обстановке, после непростого боя.

Коллектив проекта «Дорога домой» в начале 2024 года провел Всероссийский музыкальный конкурс «Культвзвод», в рамках которого собрал более 60 музыкальных композиций участников специальной военной операции. Команда проекта начала формирование альманаха новейшего военного творчества, чтобы поддержать талантливых бойцов и познакомить россиян с их произведениями. Проект реализуют выпускники «Мастерской новых медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Путем народного голосования были выбраны 10 лучших композиций, а экспертное жюри, в состав которого вошли Ольга Кормухина, Алексей Белов, Руслан Осташко, Николай Крупатин, Ирина Сухолет и Михаил Канавцев, выбрало из этой десятки одного победителя, им стал действующий боец Николай Романенко. Команда проекта сняла клип на песню Николая «Держись», которую жюри выделило из четырех композиций, отправленных бойцом на конкурс.  

«Для меня песня «Держись» является знаковой, потому что она написана в боевой обстановке. Группа пехотинцев держала оборону в ожидании подкрепления. Противник бил всеми возможными силами и средствами. И я написал ее для того, чтобы те люди, которые находятся в таких же тяжелых условиях, не обязательно на фронте или где-то на линии боевого соприкосновения, верили в лучшее и держались до последнего. Просто в жизни часто бывают моменты, когда нужна поддержка, чтобы кто-то тебе рядом сказал, держись. И, возможно, этим кем-то буду я», – Николай Романенко, боец СВО, автор песни.

«Проект «Держись» для меня, пожалуй, она из самых ярких и эмоциональных работ, к которой я был причастен! Автор песни Николай Романенко – это не просто музыкант. Он — человека каждый день отстаивающий интересы страны с оружием в руках, невероятно сильный и талантливый. Каждая строчка песни близка мне, как человеку, научившемуся преодолевать препятствия, а не ныть от их обилия!» – Николай Крупатин, композитор, креативный продюсер проекта «Культвзвод» и «Мастерской новых медиа».  

Партнерами проекта выступают волонтерские организации, фонды поддержки участников специальной военной операции, отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Проект поддержали общественные деятели: телеведущий, блогер, Руслан Осташко, политический деятель, писатель, создатель спецподразделения «Родня» Захар Прилепин, креативный продюсер проекта «Культвзвод», музыкант, поэт, радиоведущий Николай Крупатин.

Предыдущая статья
Официальная деловая программа Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema прошла в Москва-Сити

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru