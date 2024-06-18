Вышел клип на песню бойца СВО, основанной на реальных событиях

В День России состоялся релиз видеоклипа на песню участника специальной военной операции из ДНР Николая Романенко. Произведение было написано в боевой обстановке, после непростого боя.

Коллектив проекта «Дорога домой» в начале 2024 года провел Всероссийский музыкальный конкурс «Культвзвод», в рамках которого собрал более 60 музыкальных композиций участников специальной военной операции. Команда проекта начала формирование альманаха новейшего военного творчества, чтобы поддержать талантливых бойцов и познакомить россиян с их произведениями. Проект реализуют выпускники «Мастерской новых медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Путем народного голосования были выбраны 10 лучших композиций, а экспертное жюри, в состав которого вошли Ольга Кормухина, Алексей Белов, Руслан Осташко, Николай Крупатин, Ирина Сухолет и Михаил Канавцев, выбрало из этой десятки одного победителя, им стал действующий боец Николай Романенко. Команда проекта сняла клип на песню Николая «Держись», которую жюри выделило из четырех композиций, отправленных бойцом на конкурс.

«Для меня песня «Держись» является знаковой, потому что она написана в боевой обстановке. Группа пехотинцев держала оборону в ожидании подкрепления. Противник бил всеми возможными силами и средствами. И я написал ее для того, чтобы те люди, которые находятся в таких же тяжелых условиях, не обязательно на фронте или где-то на линии боевого соприкосновения, верили в лучшее и держались до последнего. Просто в жизни часто бывают моменты, когда нужна поддержка, чтобы кто-то тебе рядом сказал, держись. И, возможно, этим кем-то буду я», – Николай Романенко, боец СВО, автор песни.

«Проект «Держись» для меня, пожалуй, она из самых ярких и эмоциональных работ, к которой я был причастен! Автор песни Николай Романенко – это не просто музыкант. Он — человека каждый день отстаивающий интересы страны с оружием в руках, невероятно сильный и талантливый. Каждая строчка песни близка мне, как человеку, научившемуся преодолевать препятствия, а не ныть от их обилия!» – Николай Крупатин, композитор, креативный продюсер проекта «Культвзвод» и «Мастерской новых медиа».

Партнерами проекта выступают волонтерские организации, фонды поддержки участников специальной военной операции, отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Проект поддержали общественные деятели: телеведущий, блогер, Руслан Осташко, политический деятель, писатель, создатель спецподразделения «Родня» Захар Прилепин, креативный продюсер проекта «Культвзвод», музыкант, поэт, радиоведущий Николай Крупатин.