Около 100 работ художника-фронтовика Виктора Макеева пополнят фонды Музея Победы

17 апреля на вечное хранение в фонды Музея Победы будут переданы 93 картины народного художника России, участника Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Макеева. 18 апреля художнику-фронтовику исполнился бы 101 год, его не стало в 2024 году.

«Коллекцию музея пополнят многочисленные работы, созданные Виктором Макеевым во время Великой Отечественной войны. Это фронтовые рисунки, которые он успевал создавать в окопах, в ходе боев, в осажденных городах. Его работы — это настоящая летопись войны. Виктор Иванович не просто внес значимый вклад в отечественное изобразительное искусство, произведения являются настоящими историческими свидетельствами той эпохи», — рассказали в Музее Победы.

Среди предметов — живописные и графические работы, выполненные в 1940-1970-е годы. Это зарисовки боевых действий, портреты солдат и медсестер, выполненные с натуры, фронтовые пейзажи, гравюры — иллюстрации к военным повестям.

Часть работ уже с 23 апреля будет показана в рамках масштабного совместного проекта Самарского областного художественного музея и Музея Победы «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается». Жители Самарской области в числе первых смогут увидеть картины Виктора Макеева.