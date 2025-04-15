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ДомойМоскваОколо 100 работ художника-фронтовика Виктора Макеева пополнят фонды Музея Победы

Около 100 работ художника-фронтовика Виктора Макеева пополнят фонды Музея Победы

editor
By editor
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Макеев В.И. Рисунок. Блокадный Ленинград. 1945
Макеев В.И. Рисунок. Блокадный Ленинград. 1945

17 апреля на вечное хранение в фонды Музея Победы будут переданы 93 картины народного художника России, участника Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Макеева. 18 апреля художнику-фронтовику исполнился бы 101 год, его не стало в 2024 году.

«Коллекцию музея пополнят многочисленные работы, созданные Виктором Макеевым во время Великой Отечественной войны. Это фронтовые рисунки, которые он успевал создавать в окопах, в ходе боев, в осажденных городах. Его работы — это настоящая летопись войны. Виктор Иванович не просто внес значимый вклад в отечественное изобразительное искусство, произведения являются настоящими историческими свидетельствами той эпохи», — рассказали в Музее Победы.

Среди предметов — живописные и графические работы, выполненные в 1940-1970-е годы. Это зарисовки боевых действий, портреты солдат и медсестер, выполненные с натуры, фронтовые пейзажи, гравюры — иллюстрации к военным повестям. 

Часть работ уже с 23 апреля будет показана в рамках масштабного совместного проекта Самарского областного художественного музея и Музея Победы «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается». Жители Самарской области в числе первых смогут увидеть картины Виктора Макеева.

Макеев В.И. Живописная работа. Подбитые немецкие танки на дороге в Лесодолгоруково. 1942
Макеев В.И. Живописная работа. Подбитые немецкие танки на дороге в Лесодолгоруково. 1942
Макеев В.И. Эскиз иллюстрации к повести Савельева Л.И. Дом Павлова. 1970
Макеев В.И. Эскиз иллюстрации к повести Савельева Л.И. «Дом Павлова». 1970
Макеев В.И. Копия рисунка. У подбитой немецкой самоходки. 1942
Макеев В.И. Копия рисунка. У подбитой немецкой самоходки. 1942
Макеев В.И. Живописная работа. На берегу Оки. Калуга. 1942
Макеев В.И. Живописная работа. На берегу Оки. Калуга. 1942
Макеев В.И. Живописная работа. Следы войны. Калуга. 1942
Макеев В.И. Живописная работа. Следы войны. Калуга. 1942
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