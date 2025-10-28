Оплата публикаций

Около 50 раритетов передал Музей Победы для выставки в «Манеже»

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы передал 48 подлинных раритетов для экспонирования в историко-документальном выставочном проекте «Великая Победа. Россия – Моя история». Выставка пройдет с 4 ноября по 8 декабря 2025 года в ЦВЗ «Манеж» в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного единства».

«Экспозиция призвана рассказать подлинную историю Великой Отечественной войны, великой Победы, бессмертного подвига советского народа, прошедшего через страшные испытания, пережившего колоссальные потери и невзгоды, но хранившего сильный дух правды и справедливости, веры и любви к Родине», – отметили организаторы.

Музей Победы представит из своих фондов реликвии участника подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия» Сергея Левашова. Это личные вещи героя, литеры типографского шрифта из подпольной типографии, компоненты для изготовления взрывчатки, которую использовали молодогвардейцы, чтобы сорвать добычу угля в шахтах. Подлинные экспонаты Музея Победы будут также показаны в разделе, рассказывающем о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, о чудовищном отношении оккупантов к советским военнопленным и мирным гражданам, заключенным в концлагерях. Эти артефакты являются настоящей летописью Великой Отечественные войны и безмолвными свидетелями событий на фронте и в тылу, обвинителями злодеяний немецко-фашистских оккупантов. Среди раритетов – личные вещи советских военных – заключенных концлагеря, а также предметы, найденные на месте расстрела еврейского населения Суража – детские игрушки, пуговицы, расчески и т.д.

