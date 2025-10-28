От цирка до балета: на Leo Classics стартовал новый сезон проекта Российского фонда культуры «Молодые таланты»

На видеопортале Leo Classics начался показ четвёртого сезона проекта Российского фонда культуры «Молодые таланты» https://leoclassics.tv/collections/molodye-talanty. В этот раз героями выпусков стали восемь юных артистов цирка, театра, кино и балета, чьи истории успеха впечатляют даже по взрослым меркам.

Зрителей вновь встретятся с юными талантами со всей России. В одном из первых выпусков они познакомятся с Андреем Титченко, артистом Театра наций, который в свои 13 лет уже успел сыграть в 31 кинофильмах.

Своей историей поделится Алиса Прохорова, артистка Дома кино и Театрального центра СТД РФ «На Страстном». У неё за плечами съёмки в 26 фильмах и сериалах. Также среди героев — Алиса Мартьянова, актриса труппы Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА). О своём творческом пути расскажет и Тимофей Смирнов, чей голос и лицо знакомы зрителям каналов «Карусель» и «Пятница», а также поклонникам театра и кино.

Искусство балета в проекте представят два воспитанника легендарной Академии балета имени А.Я. Вагановой: Мария Олейникова из Челябинска и Павел Калашников из Екатеринбурга.

Своим мастерством в цирковом направлении поразит Камила Степанова, артистка Цирка Никулина на Цветном бульваре. Она является самой юной в стране дрессировщицей голубей, рекордсменкой России по продолжительности виса на шее в воздушном кольце и многократной победительницей цирковых фестивалей.

Завершает галерею юных звёздочек Артур Воложанин из Кемерова, артист в жанре «Эквилибр на проволоке» и обладатель гран-при международного циркового фестиваля.

Проект «Молодые таланты» представляет собой серию интервью, герои которых делятся своими успехами и планами, рассказывают, что их мотивирует, какой они видят свою карьеру в будущем и что именно делают для достижения поставленных целей.

Если первые сезоны проекта были посвящены музыкантам и вокалистам, теперь создатели обратились к миру театра, кино, цирка и балета. Это позволило показать, как рождаются звёзды на разных сценических площадках. Героям нового сезона от 10 до 14 лет, они были отобраны из профильных учреждений по всей стране.

Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кемерове. Ведущей выпусков стала уже знакомая зрителям по первым сезонам Мила Макаревич. Оценить таланты ребят и дать профессиональную оценку были приглашены директор фестиваля «Артист» Максим Никулин, педагоги Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Галина Башловкина и Виктория Омельницкая, режиссёр Павел Руминов, режиссёр-постановщик Елена Кузина, художественный руководитель Детского музыкального театра юного актёра Александр Фёдоров, заслуженный артист России, двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Михаил Иванов.

Выпуски проекта «Молодые таланты» выходят на Leo Classics с периодичностью раз в неделю.

Следить за выходом видеоинтервью можно на сайте платформы и в её социальных сетях в VK и Telegram.