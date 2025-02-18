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Оксана Федорова и Аскар Абдразаков провели фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» в Уфе!

editor
By editor
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Концерт Юные таланты Башкорстана
Концерт «Юные таланты Башкортостана»

С 13 по 15 февраля 2025 г. в Уфе состоялся Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», собравший более двух тысяч зрителей и участников. Уфимский этап Фестиваля стал первым в программе 2025 года, которая охватывает 5 городов и завершится в июне в Кисловодске.

Как отметила президент Фонда, художественный руководитель Фестиваля, заслуженная артистка РФ Оксана Федорова, «фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» проводится впервые при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и я искренне благодарна Министерству культуры Башкортостана за активное содействие в его реализации и интеграцию ярких региональных событий в фестивальную программу, что придает проекту масштаб и подчеркивает значимость музыкального наследия республики!»

Открытие Фестиваля в Уфе состоялось в День рождения Федора Ивановича Шаляпина – 13 февраля, с возложения цветов к памятнику великого артиста, который именно в столице Башкирии начал свой профессиональный путь к мировой славе. Как отметила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова, «наследие Ф.И. Шаляпина – источник вдохновения и пример для молодого поколения музыкантов, и старт Фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» в 2025 году именно в Уфе имеет большое значения для объединения и развития музыкального сообщества и культурного обмена на всероссийском уровне».

В кинотеатре «Родина» сразу в 2-х залах одновременно состоялась кинопремьера фильма» «Петербург Шаляпина и Рахманинова», который вошел в 3-й сезон телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», приуроченного к 150-летнему юбилею двух великих музыкантов, съемки которого проходили в 2023 году. Фильм представила Оксана Федорова, выступившая режиссером и ведущей. Перед кинопоказом в фойе кинотеатра состоялось торжественное открытие выставки Музея музыки им. Ф.И. Шаляпина — «Восхождение. Музыкальные звёзды Башкортостана», на которой представлены фотографии легендарных деятелей культуры и искусства, начинавших здесь свой творческий путь.

Второй и третий дни Фестиваля проходили в Малом зале Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова с участием амбассадора фестиваля, заслуженного артиста России, народного артиста Республики Башкортостан, художественного руководителя Башкирского государственного академического театра оперы и балета Аскара Абдразакова.

Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»
Концерт «Юные таланты Башкортостана»

Второй день фестиваля — 14 февраля, был полностью посвящен детям: мастер-классы от Аскара Абдразакова и концертмейстера вокальной кафедры Московской консерватории Георгия Мигунова завершились концертом «Юные таланты Башкортостана», в котором приняли участие победители и лауреаты Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» — Камиль Калимуллин, Максим Беляев, Артем Заякин, Анастасия Сукоркина, а также хор мальчиков и ансамбль юношей «Радас» Башкирского государственного академического театра оперы и балета, ансамбль скрипачей «Сулпылар», и студенты Уфимского училища искусств Семен Тришин и Данил Губайдуллин.

Особым подарком для уфимцев стал музыкальный салон в Музее музыки им. Ф.И. Шаляпина, программа которого объединила экскурсию и концерт-посвящение творческому наследию великого баса.

оксана федорова
Гала-закрытие. Оксана Фёдорова, Аскар Абдразаков

Ярким завершением Фестиваля стал Гала-концерт «Музыкальное путешествие. Чайковский и Шаляпин», посвященный 185-летию со Дня рождения П.И. Чайковского и Дню рождения Ф.И. Шаляпина. В исполнении Оксаны Федоровой и Аскара Абдразакова прозвучали знаменитые произведения из репертуара Шаляпина, арии и романсы Чайковского, а на бис под овации зала артисты исполнили знаменитую русскую народную песню «Вдоль по Питерской».

Фото предоставлены пресс-службой Фонда Оксаны Фёдоровой

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