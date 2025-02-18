Оксана Федорова и Аскар Абдразаков провели фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» в Уфе!

С 13 по 15 февраля 2025 г. в Уфе состоялся Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», собравший более двух тысяч зрителей и участников. Уфимский этап Фестиваля стал первым в программе 2025 года, которая охватывает 5 городов и завершится в июне в Кисловодске.

Как отметила президент Фонда, художественный руководитель Фестиваля, заслуженная артистка РФ Оксана Федорова, «фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» проводится впервые при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и я искренне благодарна Министерству культуры Башкортостана за активное содействие в его реализации и интеграцию ярких региональных событий в фестивальную программу, что придает проекту масштаб и подчеркивает значимость музыкального наследия республики!»

Открытие Фестиваля в Уфе состоялось в День рождения Федора Ивановича Шаляпина – 13 февраля, с возложения цветов к памятнику великого артиста, который именно в столице Башкирии начал свой профессиональный путь к мировой славе. Как отметила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова, «наследие Ф.И. Шаляпина – источник вдохновения и пример для молодого поколения музыкантов, и старт Фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» в 2025 году именно в Уфе имеет большое значения для объединения и развития музыкального сообщества и культурного обмена на всероссийском уровне».

В кинотеатре «Родина» сразу в 2-х залах одновременно состоялась кинопремьера фильма» «Петербург Шаляпина и Рахманинова», который вошел в 3-й сезон телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», приуроченного к 150-летнему юбилею двух великих музыкантов, съемки которого проходили в 2023 году. Фильм представила Оксана Федорова, выступившая режиссером и ведущей. Перед кинопоказом в фойе кинотеатра состоялось торжественное открытие выставки Музея музыки им. Ф.И. Шаляпина — «Восхождение. Музыкальные звёзды Башкортостана», на которой представлены фотографии легендарных деятелей культуры и искусства, начинавших здесь свой творческий путь.

Второй и третий дни Фестиваля проходили в Малом зале Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова с участием амбассадора фестиваля, заслуженного артиста России, народного артиста Республики Башкортостан, художественного руководителя Башкирского государственного академического театра оперы и балета Аскара Абдразакова.

Второй день фестиваля — 14 февраля, был полностью посвящен детям: мастер-классы от Аскара Абдразакова и концертмейстера вокальной кафедры Московской консерватории Георгия Мигунова завершились концертом «Юные таланты Башкортостана», в котором приняли участие победители и лауреаты Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» — Камиль Калимуллин, Максим Беляев, Артем Заякин, Анастасия Сукоркина, а также хор мальчиков и ансамбль юношей «Радас» Башкирского государственного академического театра оперы и балета, ансамбль скрипачей «Сулпылар», и студенты Уфимского училища искусств Семен Тришин и Данил Губайдуллин.

Особым подарком для уфимцев стал музыкальный салон в Музее музыки им. Ф.И. Шаляпина, программа которого объединила экскурсию и концерт-посвящение творческому наследию великого баса.

Ярким завершением Фестиваля стал Гала-концерт «Музыкальное путешествие. Чайковский и Шаляпин», посвященный 185-летию со Дня рождения П.И. Чайковского и Дню рождения Ф.И. Шаляпина. В исполнении Оксаны Федоровой и Аскара Абдразакова прозвучали знаменитые произведения из репертуара Шаляпина, арии и романсы Чайковского, а на бис под овации зала артисты исполнили знаменитую русскую народную песню «Вдоль по Питерской».

Фото предоставлены пресс-службой Фонда Оксаны Фёдоровой