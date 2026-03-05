«Ангелы Ладоги»: вышел трейлер масштабной картины, посвященной Блокаде Ленинграда

Вышел трейлер масштабной картины «Ангелы Ладоги» производства кинокомпании «Мастерская», телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), фонда «Кинопрайм», при поддержке Фонда кино и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Режиссер проекта — Александр Котт. Над сценарием работали Михаил Зубко и Игорь Каграманов, при участии Елены Квасовой-Дюффорт. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский и Евгений Сидихин.

Роман Евдокимов, исполнитель роли Петра: «В сценарии меня зацепила необычная история молодых спортсменов, о которой я раньше не знал. Мы играем парней из первого отряда буеристов, собранного из профессиональных яхтсменов. Он был сформирован в начале блокады, чтобы эвакуировать людей по не до конца вставшему льду, где не могла пройти тяжелая военная техника. Ребята передвигались на буерах — особых яхтах, которые скользят по льду на коньках. Маневренные буера проходили легко, их невозможно было поймать, скользили со скоростью ветра. На белом льду в метель их белые паруса напоминали крылья ангелов, за что их и прозвали «Ангелы Ладоги»».

Тихон Жизневский, исполнитель роли Павла: «Блокада Ленинграда — боль, которая передается из поколения в поколение. Она ощущается в кадрах старых фильмов, в самом воздухе этих мест. Для многих это личная история — история родных. Я верю, что наш фильм будет обладать масштабом, который сможет передать величие и трагедию того времени».



Ксения Трейстер, исполнительница роли Оли: «»Ангелы Ладоги» — это многослойное название: это и про что-то выше, что существует помимо нас, и про солдат и гражданских людей, которые спасали жизни, жертвуя собой, и, конечно, это дети, которые несут в себе божественный свет».



Виктор Добронравов, исполнитель роли Холина: «Человеческая глубина проверяется именно этими страшными событиями. То, что пережили жители блокадного Ленинграда, не поддается осмыслению. Мы все знаем даты и числа, но представить, через что прошли эти люди, просто невозможно. И меня эта история очень сильно зацепила. Я даже расчувствовался, когда читал сценарий».

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.