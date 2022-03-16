Онлайн-кинотеатр IVI покажет семейную комедию «Папы» с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Безруковым и Юрием Стояновым

17 марта онлайн-кинотеатр IVI представит своим подписчикам фильм «Папы» — комедийный альманах из нескольких трогательных историй об отношениях между отцами и детьми, а также о том, какой бывает отцовская любовь.

В него вошли несколько личных и хорошо узнаваемых историй из жизни отцов, снятых российскими режиссерами: Анной Матисон («После тебя», «Елки»), Кареном Оганесяном («Герой», «Жизнь впереди»), Сергеем Юдаковым («Домовой»), Арменом Ананикяном («Одной левой»). Главных героев – пап разных профессий, взглядов, интересов, подходов к воспитанию – сыграли в фильме Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов и Вадим Демчог. Также в картине снялись Юлия Рутберг, Игорь Жижикин, Марк Богатырев, и в звездном камео Михаил Галустян и Лера Кудрявцева.

«Семья, семейные ценности – это то, что объединяет и служит надежной опорой каждому человеку в любые времена. Мы добавляем в нашу библиотеку трогательный и смешной фильм «Папы», который напомнит зрителям о самом главном, взбодрит и порадует тонкими работами лучших российских артистов. В образах Дмитрия Нагиева или Сергея Безрукова вы узнаете своих отцов, а после просмотра фильма захотите позвонить своим родителям», – говорит директор по контенту IVI Иван Гринин.

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