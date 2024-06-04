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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Оперой «Борис Годунов» открылся Летний музыкальный фестиваль «Зарядье»

editor
By editor
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борис годунов - опера - зарядье

2 июня II Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» открылся концертным исполнением оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов», созданной по одноимённой трагедии А.С. Пушкина. Концерт приурочен к 185-летию со дня рождения М.П. Мусоргского и 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

В партии Бориса Годунова выступил выдающийся бас Ильдар Абдразаков, один из самых востребованных оперных певцов современности, заслуженный артист РФ, обладатель премии «Грэмми».

«Партия Бориса Годунова – одна из моих любимых. Я исполняю её с удовольствием и очень благодарен Модесту Петровичу Мусоргскому за то, что он написал это гениальное произведение. Не так много музыки пишется для басов, а «Борис Годунов» своего рода Эверест, покорить который мечтают многие певцы. Каждый раз, выходя на сцену, я понимаю, что нужно прожить ещё одного Бориса: всё должно быть спето, каждая нота должна прозвучать; я думаю о спектакле, о коллегах, о контакте с дирижёром и оркестром, ведь все мы становимся единым целым. И поэтому для меня особенно ценно, что на концерте в Зале Зарядье этой оперой дирижирует Иван Рудин. Мы давно дружим, и я очень рад возможности разделить в этот вечер сцену с талантливыми певцами, музыкантами и дорогими сердцу людьми», – говорит Ильдар Абдразаков.

Вместе с Ильдаром Абдразаковым на сцену Зала Зарядье в этот вечер вышли Алексей Тихомиров (Пимен), Игорь Морозов (Самозванец), Евгений Акимов (князь Василий Шуйский) и другие солисты, Академический большой хор «Мастера Хорового пения» радио «Орфей», Большой Детский хор им. В.С. Попова, Московский государственный симфонический оркестр. Дирижёр – Иван Рудин.

«Мы не случайно открываем фестиваль оперой Мусоргского «Борис Годунов». Это одна из величайших в истории опер, произведение сколь новаторское, столь же и актуальное. Мы представим первую – авторскую – редакцию сочинения. Это именно тот «Борис», каким Мусоргский задумывал его изначально. Там отсутствует любовная линия. Нет польского акта и сцены под Кромами – их композитор добавил позже. В первой редакции всё сосредоточено на личности Бориса, драме его совести и проблеме его ответственности перед народом. Это самая смелая и бескомпромиссная версия как с точки зрения драмы, так и в отношении музыкального языка», – говорит заслуженный артист РФ, генеральный директор Зала Зарядье Иван Рудин.

борис годунов - опера - зарядье

борис годунов - опера - зарядье

ильдар адбразаков - борис годунов - опера - зарядье

борис годунов - опера - зарядье

борис годунов - опера - зарядье

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