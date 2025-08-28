Организаторы Cosmoscow 2025 рассказали о глобальных коллаборациях с художниками

Следуя традициям прошлых лет, когда бренды активно сотрудничали с художниками для создания лимитированных коллекций, инсталляций и других творческих инициатив, Cosmoscow представит широкий спектр совместных проектов с компаниями: ПАО Сбербанк; Самокат; МR; Hutton; BORK; Ekonika; The Act; TUD; The Carlton, Moscow; Константин Чайкин; Мясной дом Бородина; Мистраль; Montazhnik; РБК.

Гостиная Sber

Пространство для премиальных клиентов Сбера, где искусство, технологии и премиальный сервис объединятся, чтобы создать уникальную атмосферу для деловых встреч, обсуждений и обмена идеями на ярмарке. Дизайн гостиной, выполненный в теплых оттенках премиального банкинга, создаст атмосферу уюта и доверия, подчеркивая высокий статус и эксклюзивность пространства.

Особое внимание будет уделено арт-объекту Ивана Карпова, созданному специально для 13-го выпуска Cosmoscow с помощью искусственного интеллекта GigaChat. На экранах гости увидят видеоработы и проекты в области генеративного искусства, что подчеркнет актуальные тренды в современном искусстве.

В этом году пространство дополнят лекторием, где встретятся эксперты Сбера, коллекционеры и представители арт-среды. Посетители смогут получить консультации в области инвестиций в искусство, формирования коллекций и участия в закрытых проектах.

Гостиная Sber Private Banking

Уютная гостиная для клиентов Sber Private Banking, ценящих искусство, культуру и внимание к деталям. Здесь гости ярмарки смогут отдохнуть и получить удовольствие от бесед о творчестве с единомышленниками.

Концепция гостиной вдохновлена символикой «золотого часа», когда свет становится метафорой жизненного пути, напоминая о завораживающей красоте мира, когда смотришь за горизонт. Гостиная станет воплощением нового стиля Sber Private Banking, который через образы поднимает вопросы влияния крупного капитала и искусства управления им.

В экспозиции будут представлены произведения авторов, работающих с живописью и скульптурой, придавая пространству не только художественную глубину, но и философские смыслы.

Самокат

На ярмарке Cosmoscow Самокат представит масштабную инсталляцию Дмитрия Кавки. Работа отсылает к истории первых оптических приборов — волшебного фонаря или фантаскопа, который дал возможность «оживить» изображения. Подобно им, инсталляция станет инструментом для наблюдения за игрой воображения: зритель окажется внутри калейдоскопа образов, собранных из обрывков памяти и повседневных деталей. Эти фантазии напомнят сны, где знакомые фрагменты складываются в новые истории.

В центре экспозиции — интерактивная игра о воображении, которая поможет прислушаться к себе, чтобы определить своё настроение или желание. За прохождение Самокат приготовит подарки — один из тематических тиражных принтов Дмитрия Кавки и небольшой комплимент.

МR

В этом году девелопер MR участвует в ярмарке с двумя проектами, объединенными идеей «жизнь как искусство». Эта концепция лежит в основе всех проектов компании и отражает ее бережное отношение не только к архитектуре, но и к городу в целом — его характеру и будущему.

Стенд будет выполнен в формате тотальной инсталляции, символизирующей «основу» и «каркас» — как строительных объектов, так и социальных отношений. Фундамент с элементами монтажных лесов олицетворяет начало будущего дома и развитие связей, которые девелопер выстраивает с городом и его жителями.

В центре инсталляции расположен арт-депозитарий — хранилище, где представлены чертежи двух новых проектов MR: Jois и One. Эти работы предоставят зрителям уникальную возможность заглянуть в процесс создания и увидеть архитектурные идеи, которые определят будущее городской среды.

Концепция стенда разработана студией Alexander Karpinsky, известной своими инновационными подходами и вниманием к деталям.

Гостиная Cosmoscow х HUTTON

Девелопер HUTTON и Cosmoscow представят на ярмарке совместную гостиную Reflections на втором этаже экспозиционного пространства. Ее концепция будет переплетена с презентацией нового визуального стиля HUTTON.

Reflections — это архитектурная метафора новых ценностей бренда HUTTON. Зеркальные поверхности и пронизывающий интерьер фирменный голубой цвет символизируют осознанность, прозрачность и индивидуальный подход, где каждый проект — это чистое отражение мировоззрения клиента.

Этот выверенный визуальный ряд, где сдержанность встречается с выразительностью, служит эмоциональным якорем. Он создаст атмосферу спокойствия и чистоты посреди насыщенной арт-программы ярмарки, а мягкие геометричные формы и уединенные зоны отдыха приглушат внешний шум, превращая лаундж в остров вдумчивой тишины.

BORK

Инсталляция BORK — место визуального покоя, в центре которого расположится новое массажное кресло BORK, воплощающее функциональную эстетику. Проект вдохновлен японским садом камней, где каждый элемент становится объектом созерцания. Минимализм интерьера разбавят вышитые вручную образы художника Владимира Грига. Они будут контрастировать с нейтральной палитрой и придадут композиции витальность и характер.

EKONIKA

Для арт-ярмарки Cosmoscow EKONIKA представит инсталляцию «Зазеркалье обувного ремесла». Дизайн-проект создан в сотрудничестве с архитектурной студией и отражает оригинальный взгляд на ремесло и искусство. В проект будут включены уникальные модели обуви и аксессуаров EKONIKA.

Обычно процесс создания обуви недоступен постороннему взгляду. В этой инсталляции откроется возможность заглянуть в зазеркалье ремесла — так, как его видит автор. Каждый зритель сам решит, что именно увидеть в отражении — ремесло, игру или собственный путь.

Интерьер инсталляции отсылает к игре в шахматы. Как пешка способна стать королевой, так и ремесло становится искусством: от простой заготовки — к совершенному изделию, от замысла — к живому воплощению по ту сторону зазеркалья. Инсталляция даст зрителям возможность оказаться в месте, будто фиксирующем застывшую сцену из сна.

Пространство без инструкций предложит гостю исследовать, рассматривать и прикасаться. Здесь каждый изгиб формы расскажет о ручном труде, внимании к деталям и глубокой экспертизе.

The ACT

Инсталляция «Наедине» — совместный проект бренда The Act и художницы Марии Катьяновой. Коллаборация отсылает к интимной территории ванной комнаты — метафоре уединения, где время с собой становится источником силы, а ежедневный уход — актом любви и расслабления.

Героини полотен Марии Катьяновой, созданных специально для проекта, застигнуты в момент покоя и внутренней тишины. Погружённые в себя, они застыли на холстах в умиротворении. Их эмоции — честные, как взгляд в зеркало, в котором каждый может увидеть себя.

Эта инсталляция — не только эстетическое высказывание, но и деликатное приглашение к диалогу с собой. В каждом отражении, в каждом взгляде — напоминание о важности личных границ и уважения к себе. У гостей ярмарки появится возможность остановиться, прикоснуться к текстурам и вдохнуть ароматы уходовых средств — позволить себе быть в моменте и ненадолго раствориться среди цветущих вод. Остаться наедине с собой и искусством.

TUD

Для Cosmoscow в 2025 году TUD подготовил новую концепцию галереи, в которой каждый станет не только зрителем, но и участником — The Ugly Gallery. Бренд заставит взглянуть на современное искусство совершенно под иным углом и раскроет красоту там, где ранее ее не замечали.

Совместно с мультидисциплинарным художником и дизайнером Мишей Либерти TUD представит 2 уникальных арт-объекта: Cool as Ice и Hot as Fire, которые существуют в единственном в мире экземпляре. «Гадкие утята» выполнены из стекла в витражной технике Луиса Комфорта Тиффани.Также впервые в оффлайн арт-пространстве появится ароматизированная коллекция — зеркальная Chroma. А в игровой зоне маленьких посетителей и их родителей будут ждать Duckberry и Eggstraw, созданные в коллаборации с Chupa Chups.

Также внимание привлекут лимитированные коллекционные арт-объекты в коллаборациях с известными персонами (спортсменами, звездами, культурными деятелями) и брендами, изменившими мир и повлиявшими на ход истории. Среди них: художник из Лос-Анджелеса Punk Me Tender, неоэкспрессионист Жан-Мишель Баския, Институт цвета Pantone, боксер Майк Тайсон, король поп-музыки Майкл Джексон, мексиканская художница Фрида Кало, художник Хариф Гузман, Coca-Cola и многие другие.

The Carlton, Moscow

The Carlton, Moscow станет проводником в творчество арт-группы ПРОВМЫЗА («Художник года» Cosmoscow 2025). В сентябре в номерах и люксах отеля гости смогут увидеть одну из самых известных видеоработ авторства Галины Мызниковой и Сергея Проворова — «Подснежник».

Проект воплощает тотальный синтез художественных медиа: видеоарт, кино, фотография, перформанс, театр и визуальные инсталляции здесь растворяются друг в друге, формируя сложную и всегда неоднозначную реальность.

Константин Чайкин

Стенд Константина Чайкина — это исследование темы времени в широком его понимании через призму изобразительного искусства. Каждый элемент пространства идеологически отражает дуализм микромира артиста — представлены законченные произведения (часы и картины), а также прототипы, приоткрывающие занавес тайны создания шедевров в мастерской Константина Чайкина.

Мясной дом Бородина

Мясной дом Бородина представит проект AES+F — Digital Safari: Fable of the Jungles. Инсталляция-оазис на ярмарке Cosmoscow переносит зрителя в мир джунглей, словно в фильмах про Индиану Джонса, и приглашает почувствовать себя одновременно участником сафари и объектом наблюдения. На экранах фигуры людей в экстравагантных костюмах и с гримом хищников, движущиеся в фирменной манере «замедленного театра» AES+F. Они смотрят на вас так же пристально, как вы на них. Кто в этой встрече наблюдатель, а кто добыча?

Digital Safari — басня джунглей XXI века. В ней люди скрываются за аватарами, сражаются в сетевых батлах и спорах, давно утративших вид цивилизованных отношений. Проект осмысляет эпоху, где каждый оказался в фокусе алгоритмов, а охота превратилась в наблюдение, и здесь инсталляция AES+F становится метафорой, органично созвучной ироничной эстетике «Мясного дома Бородина». Проект создан при поддержке компании «Мясной дом Бородина». Куратором выступит Дарья Тишкова.

Мистраль

Парадокс императива «не думай» — вот что исследует эта инсталляция. Как только мы пытаемся вытеснить мысль, она захватывает сознание с новой силой, заставляя разум метаться, подобно маятнику, между приказом и его нарушением. Это самоцензура, приводящая к легкому трансу навязчивой идеи.

Но что, если для одной из этих мыслей больше нет причины существовать? Бренд «Мистраль» позаботился о качестве гречки, чтобы вы могли освободить свой внутренний диалог. Теперь вам не понадобится гипноз, чтобы о ней не думать.

РБК

На что мы смотрим? А что по-настоящему видим? В этом году стенд РБК на ярмарке Cosmoscow будет посвящен размышлениям о разнице между «смотреть» и «видеть». Так один из основных слоганов проекта «РБК Визионеры» становится мотивом стенда. А главным его героем — нижегородская студия «Тихая».

В этом году «Тихая» празднует свое 10-летие. Эта дата, определенно, результат, а еще процесс, без которого любые результаты едва ли возможны. Процесс и оказывается главной темой и одновременно метафорой, проводником, возможностью не просто посмотреть, а действительно увидеть.

Montazhnik

Montazhnik представит на ярмарке работы художников арт-группы «Место взаимодействия», которые соединят автономные практики в общее поле поиска формы, цвета и смысла. Работы Татьяны Спасовой строятся на исследовании параметров случайности и управления: напряжение между контролем и хаосом рождает новые визуальные ряды. Анастасия Гераськина исследует природу реальности и её отражений. Произведения Надежды Прадес формируют пространства тишины и эфемерности, где зритель погружается в перцептивный опыт и сталкивается с состоянием неопределенности. Лана Стальная рассматривает антропологические аспекты взаимодействия человека и глобальных систем, исследуя, как личное вплетается в масштабные процессы. Вместе практики художников образуют на стенде ярмарки многоголосое поле, где индивидуальное расширится в универсальное. В экспозиции работы не только вступят в диалог, но и образуют коллективную ткань, в которой разные интонации представят новый художественный код.

data.relic: скульптура об ИИ и человеке от Яндекса и SPLACES

Скульптура data.relic — часть проекта, созданного art & science студией SPLACES и креативной студией 7.47 для выставки Яндекса и Третьяковской галереи «Человек и нейросети: кто кого создаёт?». Весной 2025 года зрители и пользователи Яндекса отвечали на вопросы о взаимодействии человека и ИИ, а их мнения формировали «слепок данных» — итоговую скульптуру.

На Cosmoscow проект будет представлен в новом формате: посетители снова смогут принять участие в опросе, наблюдая, как ответы меняют проекцию на камне. data.relic исследует не столько технологии, сколько самих людей — наши страхи, выбор и способность к эмпатии, сохраняющуюся при цифровом посредничестве. Средства от продажи скульптуры команда направит в фонд Яндекса «Помощь рядом», превращая диалог о технологиях в жест солидарности и заботы.

Кинетическая драма от PERFORMA

Новый фестиваль перформативных искусств PERFORMA представит событие в рамках Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow — кинетическую драму «Час лошади». Перформанс в коллаборации с фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva и приглашенными мультимедиа художниками Panterra — пластическое исследование на тему взаимодействия человека с новыми формами разума.

Центральной темой хореографии, выраженной через образ хронотопа «часа лошади», станет жизнь человека рядом с новыми формами разума и его внутренние переживания: о доверии, необходимости успеть за прогрессом, влиянии технологий на решения и будущее. Постановка на языках танца и медиа исследует состояние перехода от живого к механическому, от природного к алгоритмическому. Зритель становится свидетелем пластического исследования темы взаимодействия человека с новыми формами разума, а также его ощущений на фоне ускоряющегося прогресса.